Grande Fratello Vip, ‘C’è troppa cattiveria’: l’attacco di un ex gieffino

L’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip non piace a tutti. O meglio non piace ad alcuni degli ex concorrenti del GF Vip. C’è chi ha preso una posizione netta nei confronti dei gieffini di questa settima edizione sottolineando che nelle dinamiche della casa c’è ‘troppo astio e cattiveria’.

Un ex gieffino si scaglia contro i concorrenti di quest’anno

“Rispetto al Gf Vip di quest’anno, l’anno scorso c’erano nomi grossi, quest’anno no. E si rideva anche molto di più, ora c’è sempre molto astio, cattiveria e rabbia. Questo sta andando comunque bene: che sia davvero vip o semi-vip, funziona lo stesso perché lo staff e gli autori sono molto bravi a creare dinamiche. Non mi sembra che in questo Gf Vip ci sia la forza esplosiva e vulcanica che avevano i concorrenti dell’anno scorso. Vuol dire che funziona a prescindere dai contenuti”.

Analizzato anche il comportamento di Romita

Amedeo Goria ha un parallelismo tra questa edizione e la precedente e manifesta esplicitamente perplessità su quello in corso. Il giornalista si sofferma, poi, anche sul collega Attilio Romita: “Prima di andare mi aveva chiamato. Continua ad andare avanti a dispetto della compagna. Mi sta stupendo. Il discorso con Sarah Altobello ci può stare, come io l’anno scorso con Ainett, quindi ci sta che perda la testa per la Altobello. Gli voglio bene, ma il suo atteggiamento è altalenante. Se non era un gioco a tavolino studiato con la compagna, vuol dire che davvero preso da lei. Però poi non puoi sputare sul piatto in cui hai tentato di mangiare. Ti sei fatto 6 mesi, se ci tieni alla tua compagna, molla il gioco! Non rimanere in due staffe”. Poi insinuando: “Se non lo fa è perché vuole essere protagonista oppure perché è una cosa preparata a tavolino con la compagna. Tanto non credo che lui possa vincere il Grande Fratello“.