Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Nikita, Nicole e Dana? Sondaggi, percentuali e anticipazioni di stasera

Televoto GF VIP. Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori il Grande Fratello Vip, il reality che tanto fa parlare di sé. Tra storie d’amore, equilibri precari, nuovi ingressi, polemiche e squalifiche. Ma cosa succederà nella puntata di stasera, lunedì 16 gennaio? Chi dei concorrenti al televoto rischia l’eliminazione? A rischio tre donne, tre protagoniste, ognuna a modo proprio, di questa edizione del reality: Nikita Pelizon, Nicole Murgia e Dana Saber.

Al televoto Dana, Nicole Murgia e Nikita

Al televoto questa sera, quindi a rischio eliminazione, ben tre concorrenti. Stiamo parlando di Dana Saber, una delle ultime arrivate che subito si è resa protagonista di discussioni accese creandosi ‘nemici’ fuori e dentro la casa, di Nicole Murgia, che nella casa ha dovuto fare i conti con l’ex Andrea Maestrelli (tra non poche polemiche) e di Nikita Pelizon, personaggio rivelazione di questa edizione. Che piace moltissimo ai telespettatori che la seguono da casa. Chi di loro dovrà abbandonare il gioco e ritornare in studio da Alfonso Signorini mettendo la parola fine a quel percorso, che ormai per molti ‘vipponi’ va avanti da mesi?

Chi è la preferita

Stando ai sondaggi parziali pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Nikita Pelizon, con oltre il 46% di preferenze. A seguire Nicole Murgia con il 26.73%, mentre a rischio eliminazione, seppur di poco, sembrerebbe esserci Dana, che non riesce a raggiungere il 27%. Sarà così? Sarà Dana a dover lasciare la casa del Grande Fratello Vip?

Cosa succederà stasera al GF VIP

Quella di stasera, come sempre, sarà una puntata ricca di colpi di scena. Si parlerà delle tre donne al televoto, ma anche di Oriana Marzoli, che archiviata la storia con Antonino si sta lasciando andare nelle braccia di Daniele. E ancora, tra i protagonisti anche Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, sempre più lontani: riusciranno a fare pace, ma questa volta definitivamente?