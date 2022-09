Attilio Romita al Grande Fratello Vip contro Giucas Casella: ‘Terribile e viscido’

La Casa più spiata e seguita d’Italia ha iniziato da poco a dare spettacolo, ma le novità e i colpi di scena sono già tantissimi, così come le rivelazioni scoppiettanti sugli ospiti Vip al loro interno: del resto, è proprio questo quello che il pubblico vuole, tanti retroscena sui Vip più in voga al momento nel nostro Paese.

Grande Fratello 7: Attilio Romita a suo agio nel reality

L’ultima notizia è stata creata, guarda un po’, proprio da un giornalista: Attilio Romita si è scagliato contro Giucas Casella nella serata scorsa, quando gli inquilini si trovava in giardino e ha assistito alle parole di Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti su Soleil Sorge e Alex Belli. Ma cosa ha detto il giornalista durante le sue affermazioni da creare così tanto scalpore mediatico?

Le sue affermazioni su Giucas Casella

Dunque, venendo al sodo, Attilio Romita, parlando con i suoi coinquilini, ha detto la sua su Giucas Casella e in modo molto esplicito. Il volto storico del TG1 ha parlato in questi termini dell’ex gieffino:

C’era Giucas Casella la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli si strusciavano addosso. E c’era lui che allungava le mani su queste due ragazze. ma la cosa è andata avanti per un quarto d’ora. Guarda è stata una cosa molto viscida e brutta. Vedere questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle. La scena è stata proprio terribile.

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2022 in diretta H24: canale, orari e link per guardare il GF Vip live in tv e streaming

Una rivelazione per i telespettatori

Attilio Romita, dopo le dichiarazioni su Giucas Casella, si è rivelato per il pubblico un’interessante scoperta, in quanto si prospettano davvero tante novità scoppiettanti da parte sua. Nessuno si aspettava che il noto giornalista potesse essere così a suo agio in un reality del genere, e invece, ecco che l’apparenza inganna e non bisogna mai fiduarsi; ora gli spettatori aspettano solo una replica dell’illusionista o – ancora meglio – un confronto in diretta fra i due! Alfonso Signorini sarà proto ad esaudire il desiderio dei fan del GF Vip? Lo scopriremo sicuramente nei prossimi giorni!