GF VIP, la sorella di Nikita contro Valerio Tremiterra: ‘Non sono fidanzati’

Continua a far parlare di sé Nikita Pelizon, una delle concorrenti più amate di questa edizione del GF VIP. E lo dimostra il fatto che è spesso la preferita dal pubblico. Nikita, che ha alle spalle un passato difficile, è sempre più vicina a George: tra i due c’è una bellissima amicizia, ma per l’ex fidanzato Matteo dietro a quegli abbracci si nasconde altro. A questo ‘triangolo’, come se non bastasse, si aggiunge un altro uomo: lui è Valerio Tremiterra, presunto compagno della ‘vippona’.

Cosa ha detto la sorella di Nikita su Valerio Tremiterra

Nikita Pelizon aveva dichiarato di avere un uomo fuori dalla casa ad aspettarla. E qualche settimana fa sono trapelate le prime indiscrezioni sul misterioso fidanzato. Lui sarebbe Valerio Tremiterra, che la scorsa settimana ha deciso di fare una sorpresa alla ‘vippona’ e di farle un videomessaggio. Ma non solo. L’uomo sarebbe intenzionato ad entrare nella casa per incontrarla. Tutto bene, se non fosse che Nikita non è rimasta entusiasta e ha dichiarato di sentirsi una donna libera. Niente compagno fuori da Cinecittà?

A fare chiarezza è stata Jessica, la sorella di Nikita: ‘Trovo irrispettoso, immaturo e allucinante che una conoscenza, seppur piacevole, dopo solo due settimane è definita fidanzamento. Sono la sorella di Nikita, se lui per lei fosse una storia importante me ne avrebbe sicuramente parlato. Fra l’altro, trovo veramente di cattivo gusto, oltre che potenzialmente un reato, la diffusione di materiale privato riguardante mia sorella senza aver ricevuto il suo consenso. Spero seriamente che questa persona non abbia fatto quest’azione per ricevere notorietà. Comunque, quando Nikita uscirà dalla casa verranno presi provvedimenti nei confronti di questo individuo per il danno che sta provocando”.

Cosa è successo in realtà

Tutto pare sia partito da alcuni tweet postati da Valerio Tremiterra. E tutti dal tono sdolcinato. Eppure, secondo la sorella di Nikita, i due non sono fidanzati. E qualcosa non torna.