GF VIP, lite furiosa tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro: “Per poco mi menava”

Caos nella casa del Grande Fratello Vip. Una furiosa lite è scoppiata tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro nella notte. Uno scontro tra urla, insulti e accuse. Tutto nasce dal solito problema che va avanti ormai dai primi giorni del reality show di Alfonso Signorini: Elenoire è convinta che Daniele abbia un interesse nei suoi confronti ma che lo nasconda per vergogna. Lui, invece, nega tutto. Ecco cosa è successo nella notte.

La lite tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro nella notte

Elenoire Ferruzzi ha iniziato la lite lanciando una frecciatina a Daniele Dal Moro, invitando il concorrente a chiedere l’eliminazione dei confessionali e delle immagini dato che sembrerebbe vergognarsi – secondo Elenoire – dei sentimenti che proverebbe nei suoi confronti. Il concorrente all’ennesima frecciatina ha sbottato.

“Io non mi vergogno mai – dice Daniele -, perché sono consapevole di quello che faccio. E poi se mi tirano in mezzo è per colpa tua. Sei tu che fai i confessionali urlando, non io. Potevi parlarne direttamente con me”. A quel punto la replica di Elenoire: “Io non parlo più con te. E’ questo che meriti”.

“Quello che merito? – replica Daniele – Tu con me devi stare attenta a quello che dici, perché ti assicuro che per te pietà non ce l’ho più. Ma cosa ti ho fatto? Visto che sei così brava a mettermi mer** in bocca e hai stracciato il caz**. Che ti ho fatto? Dimmi che ti ho fatto. Parla. Fai tanto finta di avere le pal** e invece non le hai. Mi urli in faccia da quattro giorni, ma vai a quel paese maleducata. L’unica cosa che sai fare è urlare. Passo le giornate a chiederti cos’hai, mi hai rotto i cog**oni. Lei urla e pensa di mettermi i piedi in testa, io urlo il doppio di lei”.

Elenoire Ferruzzi: “Con lui c’è stato dell’altro, non sono pazza”

Elenoire Ferruzzi, sconcertata dalla reazione furiosa, ha replicato: “Non urlare con me. Non voglio parlarti, ma lo capisci? Io ti ho ascoltato per giorni, tu mi avessi ascoltato una volta! Ma vai a ca**re. Ma devo parlare con uno che fa così? Ma per favore. Tu non stai bene. Io ho iniziato a fare il mio percorso a 14 anni, ne ho 46. Di queste scene ne ho viste a centinaia nei miei confronti. Se dico una cosa è quella, non sono pazza”.

E ha continuato: “Con lui c’è stato dell’altro, tutte le notti fino alle sei del mattino abbracciati, le cose che ho detto io a lui, non le avevo mai dette a nessuno. Lui a me e io a lui. Se c’è stato trasporto fisico? No, no quello no. Ci sono stati baci, cose, toccamenti. Gli occhi non mentono e nemmeno le sensazioni. Questo discorso va bene per Antonino e Ginevra, per me non deve andare bene. Per voi va bene, per me no. A prescindere, nessun uomo deve avere un’attrazione per me?”

“Perché dovete mettere in dubbio la veridicità di quello che dico? – ha continuato Ferruzzi – È già la seconda volta che lo fate. Dovete sempre mettere in dubbio quello che io sto dicendo. Ma caz**, tutte le volte, è già la seconda volta, mettete in dubbio quello che io dico. Questa è una cosa che mi fa diventare pazza. Allora perché io non metto in dubbio il rapporto che Edoardo ha con Antonella? A me a priori deve essere messo in dubbio. Perché? Non me ne frega, voi lo fate a prescindere”.

Elenoire su Daniele: “Un altro po’ mi menava, ci è mancato poco”

Dopo la lite con Dal Moro, Elenoire si è confessata con Amaurys: “Ho urlato finora. Non io, quell’altro. Me ne ha dette di ogni. Ha urlato, mi ha inveito contro. Un altro po’ e mi menava. C’è mancato poco”.

Infine, Daniele Dal Moro ha confermato di essere dalla parte della ragione e di essere stato sincero sempre: “La mia versione è la realtà. Io non ho mai avuto un atteggiamento sbagliato nei suoi confronti. Il modo in cui mi sono comportato non è fraintendibile da nessuna persona. Tanto meno da lei. Se ce l’hai con me, una persona ti chiede cos’hai, non mi dici che non hai voglia di parlare urlando. Continua a fare le frecciatine, fino a quando uno perde la pazienza. L’unico modo per farsi rispettare da lei è alzare la voce, altrimenti lei ti urla sopra e pensa di avercela vinta”.