GF VIP, Matteo Diamante (ex fidanzato di Nikita Pelizon) vuole entrare nella casa: ‘Vorrei dimostrare chi sono’

Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi sembra sia pronto ad entrare nella casa di Cinecittà. Un ingresso che potrebbe andare a rompere degli equilibri, visto che Diamante ha dichiarato apertamente la sua antipatia per George Ciupilan, con il quale Nikita ha stretto un legame particolare.

Diamante deluso dall’amico Ciupilan

Chissà Nikita come prenderà questo ingresso… Di certo Marco sembra intenzionato a dire George consa pensa di lui, avendo manifestato apertamente di non aver gradito la sua vicinanza a Nikita. E quest’ultima, invece, in più occasioni, avrebbe criticato un atteggiamento eccessivo da parte del suo ex.

Ma stavolta non è solo questione di gelosia, sembra che si sia sentito tradito dall’amico. “George lo reputavo un mio grandissimo amico, ma era l’unico modo per fargli arrivare il messaggio”, spiega. “Probabilmente però mi sbagliavo su di lui, non è più il ragazzo che conosco”. Ma l’idea di Diamante di entrare nella casa del grande Fratello vip nasce anche dalla volontà di dimostrare alla gente “chi sono veramente”.