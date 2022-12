GF VIP, Oriana Marzoli si è ustionata, l’incidente nella notte: cosa è successo

Oriana Marzoli è rimasta vittima di un incidente all’interno della casa del Grande Fratello vip. La giovane spagnola s’è scottata con la piastra per capelli che era stata lasciata accesa su una sedia. La gieffina non immaginando che fosse accesa s’è seduta e ha riportato una brutta bruciatura. La ragazza non potuto trattenere le lacrime tanto era il dolore e la regia ha staccato audio e video sulla scena che si stava consumando nell’area beauty della casa.

Oriana soccorsa da Nikita e Antonino

Oriana e Nikita, ieri pomeriggio, erano intenzionate a sistemarsi i capelli proprio con la piastra. Le due ragazze erano tranquille almeno fino a quando, forse dimenticando che la piastra era stata lasciata accesa sullo sgabello, Oriana s’è seduta e ha riportato la bruciatura. Nikita è corsa immediatamente in aiuto dell’amica che non è riuscita a trattenere il pianto tanto era il dolore. In breve anche Antonino s’è fatto avanti per cercare di alleviare il dolore di Oriana. Tutto questo mentre la regia che aveva constatato l’incidente ha pensato bene di censurare quanto è accaduto in seguito.

Censurata dalla regia la scena

Prima è sceso il silenzio, perchè immediatamente sono stati disattivati i microfoni; poi anche il video è venuto meno, ma fino a quel punto i tentativi di aiuto dei suoi coinquilini, le lacrime di dolore di Oriana e quest’ultima che metteva sotto l’acqua fredda la gamba sono andati in onda. Solo a seguire c’è stato il buio. Sicuramente lo staff sarà intervenuto prontamente per fornire alla sfortunata protagonista della disavventura una pomata adatta alle scottature così da alleviare, per quanto possibile, il dolore.