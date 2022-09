GF VIP Party 2022: quando inizia, orario e dove vedere in diretta il programma con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli

Questa sera, a partire dalle 21.30, non inizia solo la nuova edizione del Grande Fratello Vip. I telespettatori dovranno sì fare i conti con i nuovi concorrenti e con le loro storie di vita, ma prima dovranno ‘rispettare’ l’appuntamento con il GF VIP Party, il programma digital only di Mediaset Infinity. Che vedrà quest’anno alla conduzione Soleil Sorge, concorrente indiscussa dell’ultima stagione del reality, e Pierpaolo Pretelli, che nella casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore e ora è felice al fianco della sua Giulia Salemi.

A che ora inizia il GF VIP Party?

Il GF Vip Party, che è un format digitale dedicato all’approfondimento del reality, vedrà alla conduzione Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, due ex gieffini e ‘vipponi’ che conoscono molto bene la casa di Cinecittà e tutte le dinamiche. Tra strategie, amori che nascono, polemiche e discussioni. Il programma digital prenderà il via questa sera, a partire dalle 20.30 e accompagnerà i telespettatori fino alla messa in onda del reality, che andrà in onda in diretta su Canale 5.

Dove vederlo

Il GF Vip Party andrà in onda solo in streaming su Mediaset Infinity e si potrà seguire dal sito, dall’app o sulle smart tv abilitate. Ma sarà disponibile anche sul sito del Grande Fratello Vip. L’interazione è fondamentale e sui social l’hashtag di tendenza sarà #GFVIPparty: Soleil e Pierpaolo, che ospiteranno molti personaggi del mondo dello spettacolo, avranno anche il compito di leggere i commenti postati sui social per capire l’orientamento dei telespettatori.