GF VIP, Soraia nel cast della prossima edizione? Cosa ha detto Luca Salatino

Grande Fratello Vip. Ad oggi non è ancora chiaro quando andrà in onda la prossima scoppiettante edizione del Grande Fratello Vip, dal momento che l’edizione di quest’anno è ancora visibile sulle televisioni di migliaia di italiani che hanno scelto di seguirei l programma condotto da Signorini. Inoltre, la fine stessa di questa edizione è ancora molto lontana nel tempo, considerando soprattutto quanti concorrenti ancora sono presenti nella casa più spiata d’Italia. Eppure, già se ne parla. Infatti, in una recente intervista di Luca Salatino a Casa Chi, l’ex concorrente ha fatto sapere che se la sua attuale fidanzata, Soraia Ceruti, dovesse candidarsi per la prossima edizione “la rispetterei ed è giusto che faccia le sue esperienze”. Una segnale di troppo per il futuro? E soprattutto: lui riuscirebbe a resistere per mesi senza di lei, osservando tutto quello che accade all’interno della Casa? C’è chi ha i suoi legittimi dubbi in merito.

Grande Fratello VIP: cosa ha detto Luca Salatino sulla fidanzata Soraia?

Luca Salatino, del resto, non ha resistito molto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip: troppa stanchezza, crisi emotiva, e troppo stress. Di certo, è stato faticoso rimanere all’interno della Casa per tutto quel tempo per Luca Salatino, il quale di recente ha deciso, come tutti sapranno, di abbandonare tutto per tornare dalla sua fidanzata Soraia Ceruti. Le sue dichiarazioni, come dicevamo, hanno fatto pensare i fan, e chissà se il prossimo anno potremo vedere proprio lei varcare la porta rossa, dal momento che il pubblico ha gradito molto i suoi interventi in difesa del suo ragazzo. E poi, Luca Salatino stesso, dopo aver lasciato la Casa, pure essendosi ‘rigenerato’, ha dichiarato: “un po’ mi manca”. Del resto, si tratta di un’esperienza forte, che può mettere a dura prova i sentimenti e tutto il resto, facendo rivalutare anche le piccole cose della vita di tutti i giorni. Una cosa è certa: Luca Salatino ora è tutto concentrato sul lavoro e sull’amore con Soraia, oltre ai tanti progetti del futuro. Figli? Ancora presto per dirlo.