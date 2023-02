GF VIP, stasera torna Raffaello Tonon? Ultime news e anticipazioni puntata

Il GF VIP non smette di emozionare e regalare sorprese ai propri, affezionati telespettatori che anche questa sera – a partire dalle 21.20 su Canale 5 – sono pronti a seguire le vicissitudini della casa più spiata d’Italia! A guidarli, come sempre, la bravura e la maestria di Alfonso Signorini. Ma cosa vedremo stasera? Senza spoilerare troppo, vi anticipiamo che nel loft ci sarà la visita di una persona molto cara al vippone Onestini, chi sarà?

Raffaello Tonon in visita al GF VIP per una sorpresa a Luca Onestini

Dopo l’ingresso della sua ex Ivana Mrazova, ecco che per Luca Onestini questa sera ci sarà un’altra sorpresa. A fargli visita nel loft l‘opinionista, conduttore radiofonico e suo amico Raffaello Tonon! Quest’ultimo nel corso degli anni ha avuto modo di farsi conoscere al pubblico per via delle ospitate all’interno di rinomati programmi televisivi come, ad esempio, Maurizio Costanzo Show, quando era un giovane studente di giurisprudenza. Da quel momento in poi per Tonon si sono aperte diverse porte nel mondo dello spettacolo. Tra di esse come non menzionare la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello, nel corso della quale ebbe modo di conoscere Luca Onestini, vippone che sta attualmente partecipando alla settimana edizione del reality. Inoltre, Tonon e Onestini, hanno lavorato insieme anche a diverse trasmissioni radiofoniche e questa sera l’opinionista è pronto per salutare il proprio amico.

Le parole di Tonon su Oriana Marzoli

Luca Onestini è molto legato alla sua nuova migliore amica Oriana Marzoli, donna che senz’altro si può annoverare tra le personalità di spicco di questa edizione del reality ma che pare non andare a genio a Tonon, ecco cosa ha detto di lei: ‘Guardi, io questa Oriana non la sopporto, non la tollero. Noi italiano abbiamo l’abilità di esportare il meglio (veda i cervelli in fuga) e di importare il peggio, perché questa Oriana fa il paio con un’altra spagnola che era un po’ più anziana, che era una morettona che urlava come una matta, una volgarona, che ne ha fatte di tutti i colori.