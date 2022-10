GF VIP, televoto flash dopo l’uscita di Marco Bellavia? Cosa rischiano i concorrenti del reality

Quanto accaduto a Marco Bellavia all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha lasciato tutti senza parole. Costretto ad abbandonare il reality a causa dei propri problemi di depressione, il comportamento poco accogliente e comprensivo dei cuoi coinquilini ha destato non poco scalpore. L’opinione pubblica è apparsa concorde nel condannare con fermezza l’accaduto e adesso la possibilità di provvedimenti non sembra così remota.

Leggi anche: Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 3 ottobre 2022: ospiti, televoto, il ‘caso’ Marco Bellavia

GF Vip, caso Marco Bellavia: ci saranno provvedimenti?

In merito alla presenza o meno di provvedimenti utili come esempio per quanto accaduto a Marco Bellavia, tra i rumors c’è anche quello di un televoto flash, come si legge su ThePipol:

‘L’abbandono dalla casa del GF Vip 7 di Marco Bellavia, dovuto alle sue problematiche mentali e ai continui attacchi dei suoi coinquilini del reality, ha fatto discutere tantissimo. Sui social molti chiedono l’espulsione di quasi tutto il cast, ma potrebbe succedere che questa sera (qualora la produzione del programma lo trovasse opportuno) venga aperto un “televoto flash” che faccia una domanda la grande pubblico di Canale 5: “Chi vuoi eliminare?”. “Se dovesse accadere chi eliminereste?”

Le parole di Viviana Bazzani

In merito si è espressa anche Viviana Bazzani secondo la quale il conduttore del reality, Alfonso Signorini sarebbe pronto a cacciare cinque dei suoi vipponi, responsabili del prematuro allontanamento del noto volto di Bim Bum Bam. ‘Verrà deciso dai vertici Mediaset: è importante dirlo, le voci di corridoio sono molto forti e insistenti. Alfonso Signorini vuole cacciare via cinque persone e sarebbe la prima volta nella storia del reality’.

Queste le parole dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e opinionista televisiva. Al momento, tuttavia, non c’è nulla di certo. Quelle pocanzi descritte, infatti, sono tutte congetture. Non ci resta che scoprire in diretta tv cosa accadrà questa sera.