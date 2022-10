Marco Bellavia lascia il GF VIP, fuori la casa le urla della ‘Regina de Roma’: ‘Siete schifosi’

Tante polemiche intorno al ritiro del mental coach, Marco Bellavia, dal Grande Fratello Vip. La maggior parte dei telespettatori del reality show si è schierato dalla parte dell’ex conduttore di Bim Bum Bam.

Sono tanti i sostenitori di Bellavia che si stanno facendo avanti con messaggi di solidarietà e stima nei confronti del mental coach. C’è anche chi s’è presentato fuori la casa del GF Vip per protestare contro il comportamento avuto dagli altri concorrenti nei confronti di Bellaria. È stata la Regina de Roma, con tanto di megafono, a urlare fuori la casa più spiata dagli italiani: “Siete degli schifosi”.

La Regina de Roma fuori la casa del GF Vip: “Siete degli schifosi”

Una posizione di difesa netta della Regina de Roma contro gli altri gieffini: “Ciacci è un pezzo di m*r**, Luca diglielo che è un verme, falli fuori tutti sti schifosi, Ginevra fai proprio schifo. Anzi fate tutti schifo. Pamela Prati tu sei una c*ss*”.

Non solo parole estremamente pesanti nei confronti dei concorrenti del GF Vip ma anche la necessità dell’intervento da parte della Polizia di Roma, perché sembrerebbe che la situazione sia degenerata, tanto da indurre gli agenti a portare la donna in questura insieme al suo legale. La Regina de Roma pare abbia cercato di varcare la porta rossa e quel che è successo è stato proprio lei a postarlo su Instagram: “Scusate amici sto qui a via Genova la caserma del centro, sto aspettando il mio avvocato, mi hanno portato pure la cena, li sto a fa pisciare sotto da ride, io me la combatto, mi hanno trovato davanti la porta rossa. Volevo andare a prendere con i guanti la barba di Ciacci e pulirmi le scarpe. Le unghie della vacc*, e gonfiare il resto”.

L’ammissione di Bellavia di subire di crisi di ansia e depressione ha fatto schierare in sua difesa tanti telespettatori

Resta da vedere cosa succederà nella puntata di oggi. Se Signorini affronterà l’argomento e se verranno presi provvedimenti nei confronti dei concorrenti che si sono dimostrati così poco compresivi con Bellavia.