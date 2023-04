GF VIP, tensione tra Oriana e Micol: ‘Ho paura di parlarti’, cosa è successo tra le due finaliste

Anche questa edizione del Grande Fratello vip è arrivata alle battute finali. I concorrenti ancora in gara hanno trascorso l’ultimo fine settimana all’interno della casa di Cinecittà. Ma sarà la stanchezza o, anche, la tensione per il reality che sta giungendo al termine, si sono registrate tensioni anche in questi ultimi giorni di permanenza. Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, in particolare, hanno discusso animatamente.

Un bicchiere di vino ha provocato lo scontro tra Oriana e Micol

Un bicchiere di vino di troppo, che l’influencer venezuelana si sarebbe versata, sarebbe stata la scintilla che ha fatto infiammare gli animi tra le due gieffine. Micol si sarebbe lamentato del fatto che la Marzoli non avrebbe tenuto in considerazione le esigenze degli alti, prendendosi tutto il vino. Ma il tono di voce e i modi dell’Incorvaia proprio non è andato giù a Oriana che ha sottolineato: ‘Ho paura di parlarti ormai per come rispondi’.

La Incorvaia ha ammesso di aver sentito la mancanza dell’amica in questi giorni

Ma potrebbe esserci altro alla base del malumore di Micol visto che ha accusato l’amica di esserci meno in questi giorni particolarmente delicati per l’Incorvaia. E dopo cena è arrivato il momento della verità, nel quale gli ultimi concorrenti del GF vip hanno parlato a cuore aperto dei presenti. E Micol ha ribadito che Oriana è stata per lei una grande amica. Tante le parole di apprezzamento: ‘Sei stata una compagna di viaggio stupenda, sei una bellissima persona. Hai buoni sentimenti, credi nei legami, pensavo che avendo fatto diversi reality, avendo stretto legami di amicizia in altri reality, non dessi il giusto peso ai rapporti. Invece mi sono ricreduta, mi sono ritrovata a capire che effettivamente tu dai molto peso non solo ai rapporti ma anche alle parole. Amo la tua schiettezza, la tua sincerità anche a costo della lite’.