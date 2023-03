GF VIP, ultime news su Daniele e Oriana: cosa sta succedendo tra i due

Il GF VIP non smette di emozionare e di regalare sorprese ai propri affezionati telespettatori. In particolare, a catturare l’attenzione del pubblico a casa in questi giorni sono stati gli alti e bassi che stanno caratterizzando una delle coppie più discusse all’interno del loft. Si tratta di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due attraversano spesso momenti di alti e bassi e se, inizialmente, Daniele non era convinto di Oriana, per via delle ‘facili infatuazioni’ della stessa all’interno della Casa, sembrava che da ultimo l’uomo avesse invece trovato con la venezuelana una certa complicità e sintonia. Il condizionale appare, tuttavia, d’obbligo in quanto la coppia pare essere nuovamente ai ferri corti. Cosa sarà successo?

Gli alti e bassi tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al GF VIP

Non è la prima volta che i cambi di atteggiamento del Vippone spiazzano Oriana Marzoli che anche ieri mattina si è sfogata in merito a tale situazione con un’altra concorrente e cioè, Milena Miconi. Ma non solo. Ieri la coppia si è messa a giocare a biliardo, Dal Moro ha vinto e la Marzoli, alquanto indispettita, non ha mancato di fargli alcune precisazioni per esprimergli il suo più totale disappunto. Ecco cosa ha detto: ‘Ti posso dire? Non è divertente…Quando giochi così, veramente…Non è divertente…’ Questo suo sfogo non è piaciuto a Daniele e stato privo di conseguenze. L’uomo, infatti, nel corso della puntata andata in onda lunedì ha fatto un’ importante rivelazione, non nascondendo il fatto di essere stufo delle lamentele della donna, cogliendo inoltre l’occasione per lanciarle un chiaro avvertimento: ‘Che p….Oriana, posso dire? È già la seconda volta che mi rompi le p…. oggi…Alla terza ti mando a quel paese, te lo dico…Già prima hai rischiato…’.