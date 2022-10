Giada Lini, chi è la ballerina di Ballando con le Stelle: età carriera, fidanzato, Amici, Instagram, Gabriel Garko

Da Amici a Ballando con le Stelle, così si potrebbe intitolare una mini-serie incentrata sul suo personaggio. La ballerina Giada Lini, però, ha calcato i palcoscenici più importanti in giro per il mondo, oltre ad aver trovato anche l’amore sulla pista da ballo. Ma scopriamo meglio il suo profilo e cerchiamo di capire chi è veramente.

Anche perché, ad oggi, lo diciamo senza remore, è una delle maestre del talent dedicato alla danza di Milly Carlucci. Una vera e propria new entry nel programma per la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Giada Lini: chi è, un po’ di biografia

Lei, Giada è nata a Bassano del Grappa ed è una vera e propria figlia d’arte. Infatti, i suoi genitori sono entrambi ex ballerini e coreografi, e ora dirigono una delle scuole italiane più prestigiose del settore. Anche lei, dunque, non poteva non diventare una danzatrice provetta e ben preparata.

Una promessa della danza

La sua passione per la danza le è stata da sempre connaturata: fin da piccola ha ricevuto tanti input in tal senso, dedicandosi allo studio serrato, per poi inizia a gareggiare in competizioni nazionali e internazionali, fino a diventare campionessa italiana.

L’esperienza ad Amici

La giovane ballerina era entrata anche a far parte del cast di ballerini professionisti ad Amici di Maria De Filippi, e proprio all’interno del programma conosce Graziano Di Prima, che all’epoca era allievo nella scuola. Ballando fianco a fianco, tra i due scoppia l’amore e successivamente vengono scritturati nella compagnia australiana “Burn the floor” e girano in tour per tutto il mondo.

Leggi anche: Samuel Peron, chi è il ballerino di Ballando con le Stelle: età, carriera, chi è la fidanzata Tania, altezza, genitori, sposato, Instagram, figli

Altre collaborazioni

Successivamente la coppia, nel 2018, partecipa anche a Strictly come Dancing Live, ovvero la versione inglese di Ballando con le stelle. Ora i due sono tornati in Italia dove desiderano continuar a lavorare: infatti lei è stata chiamata da Milly Carlucci per ballare in coppia con Gabriel Garko nell’edizione che sta per andare in onda.

Il fidanzato di Giada

Come abbiamo già accennato, il fidanzato della ballerina è il collega Graziano Di Prima, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Sono una coppia molto unita, viaggiano spesso in giro per il mondo.

Il profilo Instagram

Sui social Giada vanta molti follower: il suo profilo è giada.lini con più di 13 mila seguaci.