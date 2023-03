Giancarlo Fisichella, chi è il pilota: età, oggi, figli, chi è la moglie, patrimonio, foto e Instagram

Giancarlo Fisichella è uno dei migliori piloti di Formula 1 della storia italiana e oggi sarà ospite a Verissimo. Racconterà a Silvia Toffanin tutta la storia della sua vita e della sua carriera. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco in anteprima tutto quello che sappiamo su di lui. Che oggi si racconterà ai microfoni della trasmissione targata Mediaset.

Dagli esordi al debutto del pilota Giancarlo Fisichella

Giancarlo Fisichella nasce a Roma il 14 gennaio 1973, è del segno del capricorno e ha da poco compiuto 50 anni. Il suo nome è annoverato tra quelli dei piloti più forti della storia grazie al suo enorme contribuito alla Formula 1 e alle corse del Campionato del Mondo nell’Endurance. La passione nasce fin da piccolo, grazie al padre Roberto che aggiustava i motori e lo fece salire, per la prima volta, su un minikart a otto anni.

Il successo con la Ferrari

Le sue auto preferite sono sempre state le Ferrari, con cui gareggia da anni. Ha vinto numerosi premi e gare internazionali, ha gareggiato nella Formula 1 dal 1996 al 2009. Tra le auto pilotate: Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India e Ferrari. Nella carriera vanta di aver disputato ben 23 Gran Premi e vanta 275 punti iridati. Nel 2003 è arrivato primo al Gran Premio del Brasile, nel 2005 ha vinto quello australiano e nel 2006 è stato primo nel GP in Malesia.

Chi è la moglie Luna, figli

La vita privata del pilota è molto serena e felice: in giovane età ha conosciuto Luna Castellani, il suo grande amore. I due sono stati fidanzati per ben 15 anni e poi si sono sposati nel 2009. Dal loro amore sono nate due figlie e un figlio: Carolina, Carlotta e Christopher. Vivono tutti insieme in una lussuosa Villa d’Olgiata, nel verde della città di Roma ma spesso vanno nella loro altra lussuosa villa che si trova al Principato di Monaco. Ecco una foto della famiglia al completo:

Foto e Instagram del pilota

Il Pilota è abbastanza riservato per quanto riguarda la sua vita privata e non si conoscono molti dettagli. Su Instagram ha un profilo privato dove condivide la sua passione e il suo lavoro: le macchine, la pista da gara e la Formula 1. Di recente si è dedicato ad un’altra grande passione: la musica, infatti fa il dj in numerose serate. Il profilo vanta quasi 80mila followers.