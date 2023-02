Gianluca Grignani ha bestemmiato a Sanremo 2023? La risposta del cantante

Gianluca Grignani è uno degli artisti in gara al Festival di Sanremo più apprezzati dal pubblico, per la sua grinta e la sua capacità di recuperare consensi con garbo senza strafare. Ma la sua esibizione nella terza serata della kermesse canora è stata oscurata da un’accusa pesante che è, oltretutto, infondata.

Accusato di aver bestemmiato sul palco dell’Ariston

Il rocker è stato tacciato di aver imprecato al termine della sua esibizione, poco prima ha chiesto di ricominciare la sua performance a causa di un problema tecnico. Il conduttore, Amadeus, forse anche reduce da quello che era successo con Blanco che nella prima serata per un problema tecnico ha distrutto gli arredi, non ha esitato a consentire al cantante di ricominciare a da capo con la sua ‘Quando perdo il fiato’.

Sui social le accuse all’artista

Una volta terminata la sua esibizione Grignani si è messo di spalle, ha tolto la giacca, per far leggere quanto era scritto: ‘No War’. Nonostante la gentilezza dei modi che si è conclusa con il lancio del suo bouquet al pubblico, poco dopo sui social è apparsa la notizia che il cantautore avrebbe bestemmiato sul palco dell’Ariston. Ed è stato proprio Gianluca a rispondere alle accuse su Instagram: “Non so chi si è inventato questa cosa, ho detto ‘porto via’, e non altro. Detto questo chi ha pensato diversamente non sa portare via niente, mentre io mi sono portato via le vostre ca****e”.

Oggi nei duetti con Arisa

L’artista che con la sua canzone, nata ben dieci anni fa per sua stessa ammissione, ma portata sul palco del festival sono in questa 73esuma edizione, ha fatto emozionare il pubblico e ora si è detto pronto a tornare a cantare nei duetti insieme ad Arisa. I due si esibiranno con ‘Destinazione Paradiso’ uno dei brani più apprezzati dell’artista e con il quale nel ’95 ha conquistato il terzo posto proprio a Sanremo.