Gianluca Grignani, chi è l’ex moglie Francesca Dall’Olio: figli, foto e Instagram

Sta per prendere parte alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Quando ti manca il fiato’ ma la sua carriera artistica è costellata di successi e di canzoni indimenticabili. Avete capito che si tratta di un cantante e come ulteriore indizio ecco alcuni dei suoi pezzi più celebri, due su tutti: ‘Destinazione Paradiso’ e ‘La mia storia tra le dita’. Avete capito di quale cantante si tratta? Ebbene si, Gianluca Grignani è senza’altro uno degli artisti più amati del panorama italiano ma quest’oggi vogliamo conoscere meglio la sua ex moglie Francesca Dall’Olio. Ecco cosa sappiamo di lei!

Il legame tra Francesca Dall’Olio e Grignani

Il primo incontro tra Grignani e Francesca Dall’Olio è avvenuto nel 1996 in occasione del video del brano ‘La fabbrica di plastica‘ al quale la donna aveva collaborato nelle vesti di fotografa. Un sentimento molto forte, intenso quello che ha legato la coppia. A testimoniarlo non sono solamente i loro quattro figli, definiti ‘splendidi’ dallo stesso Grignani ma anche le canzoni da lui dedicate all’ex moglie. Ne sono un esempio: ‘Francy’ e ‘Sei Unica’. Inoltre, la donna è comparsa nella clip di ‘Una donna così’ dove erano presenti anche la mamma e la sorella di Grignani e le loro figlie Giselle e Ginevra. Gli altri due figli nati dalla relazione con la Dall’Olio si chiamano Giona e Giosuè.

La fine della relazione e le parole di Grignani

Da tempo si vociferava di una crisi tra la coppia, fino a quando a luglio del 2020 i due non hanno ufficializzato la loro definitiva rottura. I motivi dell’allontanamento non sono stati resi noti ma secondo delle fonti a loro vicine, la decisione di separarsi sarebbe stata presa da Francesca. ‘La fine della relazione con la mia ex non è stato un dolore, lo è stato per i miei figli, ma stiamo bene così. Non sono stato un buon marito, ma sono stato sempre onesto. Sarei andato avanti per la responsabilità per i miei figli. Lei mi ha dato la libertà ed io l’ho presa’. Queste le parole dell’artista ospite a Verisimo, nel salotto di Silvia Toffanin.

Instagram

Francesca Dall’Olio ha un account Instagram ma è privato.