Gianluca Vacchi: chi è, età, carriera, successo, vita privata, Instagram

Domenica In. Un nuovo imperdibile appuntamento quello che andrà in scena a brevissimo, con tanti nuovi ospiti tutti da scoprire e da intervistare: stiamo parlando sicuramente di Domenica In, il salotto della bravissima e simpaticissima Mara Venier.

Cosa accadrà oggi in studio? Sicuramente, gli ospiti sono tutto un programma. Tra questi anche il celebre imprenditore Gianluca Vacchi. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è davvero l’imprenditore più amato dai social

Gianluca Vacchi è noto soprattutto nel mondo dei sociale per la sua vita sfarzosa e le sue attività imprenditoriali. Il simbolo della bella vita all’italiana, potremmo dire, e tutti lo conoscono, almeno di nomea, in quanto lui non fa nulla per rimanere discreto sulle sue attività. Si tratta senza dubbio di un personaggio unico nel suo genere.

Biografia e carriera

Nasce a Bologna il 5 agosto del 1967, ed è del segno del Leone. Da giovane, dopo i primi studi, intraprende l’Università, laureandosi in Economia e Commercio, ed ora è certamente uno degli imprenditori italiani di maggior successo: all’attivo detiene circa il 30% delle azioni della multinazionale IMA, leader nella produzione di macchine per il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici e altro.

La bella vita all’italiana e l’esperienza da deejay

Al di là di un lato strettamente commerciale ed imprenditoriale, quel che generalmente interessa ed attrae il pubblico social è senza dubbio la parte ”spettacolare” della sua vita. Da qualche anno Gianluca è diventato il re di Instagram in Italia, è l’amico dei Vip, ma anche è anche un deejay compagno dei festaioli di fama internazionale, tanto da aver partecipato addirittura a Tomorrowland, nel 2019.

Successi musicali

Per chi non lo conoscesse, a Tomorrowland è il più importante festiva di musica elettronica che si possa mai celebrare durante l’anno. Tra gli artisti di fama che hanno collaborato con lui, ricordiamo Luis Fonsi e Becky G, stelle indiscusse della musica latina. Le canzoni di Vacchi più famose per il suo pubblico sono Trump-it e Viento, che lo hanno consacrato alla fama internazionale anche in questo ambito.

Vita privata: amori e relazioni

Nel suo tempo libero ama il lifestyle e il lusso sfrenato, come spesso ha affermato: ”è un ragazzo che non ha mai voluto mettere la testa a posto”, e negli ultimi anni si è divertito molto cambiando fidanzata piuttosto spesso.

Pare che tra i suoi flirt ci siano state anche Melissa Satta e Belen Rodriguez. Successivamente, la fidanzata storica di Vacchi è stata Giorgia Gabriele. Dopo la fine di questa sua relazione, la star dei social ha iniziato una nuova storia con Sharon Fonseca, splendida modella venezuelana.

E di figli ne ha? Per il momento, Gianluca ha avuto una sola figlia, Blu Jerusalema, nata proprio dalla relazione con Sharon.

Curiosità che non ti aspetti

Gianluca Vacchi è alto 1 metro e 73.

Domanda: cosa faceva Gianluca Vacchi prima di diventare famoso? Sempre l’imprenditore. La sua è infatti una ricchezza di famiglia, e di fatto non ha alle spalle una lunga storia di gavetta.

di diventare famoso? Sempre l’imprenditore. La sua è infatti una ricchezza di famiglia, e di fatto non ha alle spalle una lunga storia di gavetta. A quanto ammonta il suo patrimonio? Difficile stabilirlo, visto il gran numero di imprese in cui l’imprenditore è coinvolto e che gestisce. Sappiamo però che la forza economica della IMA arriva a circa 1,5 miliardi di euro.

Instagram

Su Instagram Gianluca Vacchi ha un account ufficiale (@gianlucavacchi) da diversi milioni di follower.