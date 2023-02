Gilles Rocca è fidanzato con Bianca Guaccero? Ultime news dopo l’addio a Miriam Galanti

Messa una pietra sopra sulla storia con Miriam Galanti, non sono pochi i rumors che adesso vedono Gilles Rocca molto vicino ad un’altra persona. Da tempo le voci sulla loro separazione si rincorrevano, fino a quando l’uomo – con un post sui social – non ha ammesso di aver posto la parola fine alla propria relazione con la Galanti, andata avanti per oltre 14 anni. Ora però Gilles Rocca sembra pronto per tuffarsi in una nuova avventura! Chi sarà la donna che ha fatto breccia nel suo cuore?

Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati dopo 14 anni: ecco perché

La rottura tra Gilles Rocca e Miriam Galanti

Dopo aver superato un momento di crisi, Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono definitivamente lasciati. A rendere noto la separazione è lo stesso Rocca con un post sui social: ‘Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità…la risposta è una sola…dopo 14 anni di amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita. È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile. Prima che la notizia possa essere riportata male dai giornali ho preferito farlo io. Spero che la morbosità del sapere il perché e il per come non si insinui nelle nostre vite. È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero. Grazie’.

L’avvicinamento a Bianca Guaccero

Accantonata la lunga storia con la Galanti, pare che Rocca abbia già una nuova fiamma. Stando alle indiscrezioni, a far batter il cuore dell’uomo Bianca Guaccero, ex volto della trasmissione Detto Fatto. A svelare il presento avvicinamento tra i due il portale Pipol gossip: ‘Oggi, alcuni rumors, darebbero per certa l’inziio di una nuoca frequentazione tra l’attore e una conduttrice amatissima del piccolo schermo. I due starebbero insieme in gran segreto’. Al momento, nessuno delle due parti in causa ha smentito o confermato il gossip che li vede protagonisti.