Bianca Guaccero, chi è l’ex marito Dario Acocella: età, lavoro, Instagram, perché si sono lasciati

Dario Acocella, l’ex marito di Bianca Guaccero, è un regista e sceneggiatore italiano, noto per aver preso parte a importanti produzioni cinematografiche e televisive.

Come regista ha diretto il cortometraggio: L’hobby per il cinema, ma anche le serie tv Capri e Star Cuoc. Ma andiamo a conoscere meglio Acocella e a vedere come mai è finita la storia d’amore con la Guaccero…

Chi è Dario Acocella?

Dario Acocella è nato a Napoli il 12 febbraio del 1979 sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Dario e Bianca sono stati fidanzati a lungo prima di convolare a nozze nel 2013 e dalla loro unione è nata una figlia, Alice.

I due si erano conosciuti durante le riprese di Capri nel 2006 e tra i due è stato un colpo di fulmine. La storia d’amore è durata ben 7 anni prima che si sposassero. Eppure qualcosa non è andato come previsto, perché dopo 4 anni di matrimonio i due si sono separati.

La Guaccero ha dichiarato in un intervista: “Una montagna da scalare”, mentre Acocella ha pubblicato un post Instagram nel quale sottolineava: “Dopo tanti anni si cresce, si cambia e può succedere che due persone invece di crescere insieme si allontanino sempre più. Fino a quando la distanza diventa incolmabile”.

La carriera di Dario Acocella

Acocella, conosciuto come ex marito dell’attrice Bianca Guacero è un regista e uno sceneggiatore. Ha studiato al Dams dell’Università Roma Tre. Il suo primo impegno come regista lo ho visto dietro la macchina da presa nel cortometraggio visual Chimera. Ma ha poi preso parte anche a fiction come Gente di mare 2, Fidati di me. Nel 2005 ha realizzato il suo primo documentario per la telvisione: L’isola dei venti.

Instagram

Dario Acocella è molto attivo su Instagram, “dario.acocella”, conta 18,1 mila follower. Tante le foto che il regista posta sul suo profilo, alcune anche con la sua bambina, Alice.