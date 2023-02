Giorgio Assumma, chi è l’amico e avvocato di Maurizio Costanzo: età, figlie, moglie, l’ultima telefonata

È tutto pronto per una nuova puntata speciale di Verissimo in memoria di Maurizio Costanzo. Il lutto ha sconvolto il mondo della televisione e tutta l’Italia, così in questi gironi i palinsesti Mediaset hanno deciso di dedicare dei servizi speciali per ricordarlo. Oggi assieme a Silvia Toffanin ci sarà Giorgio Assumma, suo avvocato e amico. Volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Giorgio Assumma: età, figlie, moglie

Giorgio Assumma è nominato “L’avvocato dei vip”, è nato a Civitavecchia il 29 novembre 1934, ha 88 anni ed è del segno del sagittario. Ha studiato giurisprudenza e si è specializzato come avvocato esperto in diritto d’autore, è stato a lungo il Presidente della SIAE. Ha avuto una lunga storia d’amore con l’avvocata Maretta Scoca, si sono sposati nel 1960 e hanno avuto una storia d’amore lunghissima da cui sono nate due figlie Francesca e Cristina. Maretta è morta nel 2018 dopo una lunga malattia e il marito è stato sempre al suo fianco, fino all’ultimo momento. Ad oggi ha una nipotina che in suo onore si chiama proprio Giorgia.

L’avvocato dei vip

Giorgio Assumma ha lavorato per tutta la vita con i vip e con persone famose, cercando di proteggere il loro diritto d’autore e il copyright sulle loro creazioni artistiche. Ha avuto molto successo nel suo ambito e il suo nome si è diffuso ben presto nel mondo del cinema e della musica. Una curiosità è che fu proprio lui a far incontrare e conoscere Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Lei all’epoca era la legale dell’Associazione discografici e in occasione di un convegno a Venezia aveva richiesto all’avvocato la partecipazione di un vip. Pippo Baudo e Bruno Vespa declinarono, così andò Maurizio e i due si conobbero e innamorarono proprio in quell’occasione.

L’ultima telefonata all’amico Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo e Giorgio Assumma sono stati amici per oltre 50 anni ed erano molto legati. Si sono conosciuti in giovane età tra i set televisivi e hanno stretto un legame incredibile. Avevano alcune tradizioni tutte loro: pranzavano insieme ogni mercoledì e l’avvocato era sempre in prima fila al Teatro Parioli di Roma, la casa del Maurizio Costanzo Show. L’ultima telefonata tra i due è avvenuta dal letto d’ospedale, dopo che Maurizio aveva ricevuto l’operazione al colon. Era andato tutto bene, ma lui non si sentiva molto in forma. Ha chiamato l’amico per una parola di conforto e, nonostante fosse ateo, ha chiesto a Giorgio se ci fosse un “dopo” e poi l’ha salutato.