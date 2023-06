‘Giulia Salemi è una delle persone più buone che conosca’, parola di Andrea Pinna

L’influencer Andrea Pinna confessa ciò che pensa su l’ex gieffina Giulia Salemi, uno dei nomi più chiacchierati dell’ultimo periodo. Sembra che si siano conosciuti e lui ha le idee molto chiare: è una persona dolcissima e genuina, a discapito di tutte le critiche che le arrivano. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco cosa ha dichiarato Pinna sui social.

Le dichiarazioni di Andrea Pinna su Giulia Salemi

Andrea Pinna è un noto influencer sui social: su Instagram vanta quasi mezzo milione di followers e tratta le tematiche più disparate: diritti civili e umani, ma tratta anche di gossip e comunità queer, di cui anche lui fa parte. Molti lo ricorderanno per averlo visto a Pechino Express, infatti è stato proprio il vincitore della quarta edizione del programma. Rimasto nel cuore di tutti, è seguitissimo e spesso rilascia dichiarazioni e commenti sui vip che conosce, negli ultimi giorni ha speso qualche parola su Giulia Salemi.

Com’è Giulia Salemi?

Andrea Pinna parla chiaro: Giulia Salemi è una persona dolcissima. L’ex gieffina è stata spesso travolta dalle critiche per il suo fisico o per alcuni comportamenti avuti all’interno della casa più spiata d’Italia. Nonostante questo, però, c’è anche chi la sa appressare e ne tesse le lodi. Ecco cosa ha dichiarato: “Vorrei ringraziare una persona pubblicamente…Provo a non commuovermi. C’è una persona del mondo dello spettacolo che ho conosciuto nel 2015 e tutt’ora, nel 2023, mi scrive, mi risponde, mi chiede, si preoccupa e mi vuole bene, tifa per me, che non è scontato, perché in questo mondo io tifo per me. Vorrei ringraziare dal profondo del cuore Giulia Salemi”. Ha chiuso il discorso con parole dolcissime: “Lei è una delle persone più genuine e buone che io conosca in questo mondo”.

Leggi anche: Andrea Pinna contro Tommaso Zorzi: ‘Ho passato l’inferno’, cosa è successo

Andrea Pinna e i vip

Molti fan di Giulia Salemi lo hanno ringraziato pubblicamente, anche consapevoli del fatto che Andrea Pinna non abbia peli sulla lingua. Infatti, in situazioni avverse non si è mai fatto problemi a criticare i vip. Ad esempio, poco tempo fa, è stato il turno di Tommaso Zorzi. Pare che i due fossero amici, ma quest’ultimo abbia ‘abbandonato’ Andrea in un momento molto difficile. Ecco il video in cui spiega il litigio: