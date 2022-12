Giulia Salemi lascia il GF VIP? Per l’influencer un programma sulla Rai

Giulia Salemi potrebbe lasciare il GF VIP per andare in Rai? Queste le voci che stanno circolando in rete nelle ultime ore a proposito della conduttrice e modella italiana di origini iraniane. Ad ogni modo, l’indiscrezione che la vede protagonista fa molto discutere. Nello specifico, la notizia è emersa nelle scorse ore su Diva e Donna ed è stata poi riportata anche da Novella 2000 e Coming Soon, ma attualmente non è dato sapere se ci sia dell’attinenza con la realtà oppure no.

Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show: chi è, età, carriera, figlio, ex moglie, oggi, Giulia Salemi, foto e Instagram

Giulia Salemi apprezzata ai piani alti della Rai

In un recente articolo di Diva e Donna, a testimonianza del fatto che Giulia Salemi potrebbe lasciare il GF VIP per la Rai, si legge: “La sua vivacità piace anche ai piani alti della Rai, e qualcuno lavora per portarla da Mediaset sulla tv di Stato come volto nuovo”. Sempre secondo il magazine, poi, ci sarebbe un altro dettaglio da non sottovalutare. Ovvero, per convincere Giulia Salemi a lasciare il GF Vip per la concorrenza, a quanto pare, sarebbe stato messo in mezzo anche Pierpaolo Pretelli, il suo attuale fidanzato. Si vocifera, infatti, che la Rai abbia in mente un nuovo programma per l’influencer persiana e la sua dolce metà.





Oggi, Giulia Salemi è un nome di punta nel panorama televisivo. L’ex gieffina, infatti, ha fatto più volte interventi intelligenti e apprezzati dal grande pubblico. Inoltre, lei e il suo fidanzato, si sono resi protagonisti di molte iniziative benefiche di recente e l’influencer si è battuta in prima persona per le donne iraniane. Ultimamente, è stata protagonista anche de Le Iene e addirittura a Montecitorio. Non c’è da stupirsi, quindi, se la Rai voglia puntare proprio su di lei per promuovere un nuovo programma. Quindi, la prossima domanda è direttamente per Alfonso Signorini: è pronto a dire addio all’esperta social del GF VIP?





Una lunga storia televisiva



La prima apparizione di Giulia Salemi in tv risale al 2012, quando partecipa alla quarta edizione del programma televisivo Veline. L’anno successivo, invece, ha partecipato come concorrente, vincendolo, al reality show andato in onda su La5 Sweet Sardinia. Poi, il 2014, l’anno in cui partecipa alla finale di Miss Italia ottenendo un terzo posto nel podio e, in seguito, ottenendo le fasce nazionali di Miss Sport Lotto e Miss TV Sorrisi e Canzoni. Per la prima volta sugli schermi del GF VIP, invece, la vediamo nel 2018, anno in cui ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello VIP con la conduzione di Ilary Blasi, venendo poi eliminata in semifinale. Tornerà, tuttavia, a parteciparvi da novembre 2020 a febbraio 2021 in occasione della quinta edizione con la conduzione di Alfonso Signorini.



Così, da settembre 2022 ricopre il ruolo di inviata dei social nello studio della settima edizione del Grande Fratello VIP. Successivamente, ha condotto la seconda edizione di Salotto Salemi in onda in seconda serata su La5. Nel mese di ottobre dello stesso anno ha iniziato a lavorare come speaker radiofonica per R101.