Giuseppe Gambi, chi è il tenore: età, carriera, vita privata e Instagram

Giuseppe Gambi è un tenore italiano molto famoso che sta avendo un grande successo in tutta Italia e non solo. Oggi pomeriggio sarà ospite a Domenica In e rilascerà un’intervista molto personale in cui racconterà tutto sulla sua vita e la sua carriera musicale. Ecco in anteprima quello che sappiamo su di lui.

Chi è Giuseppe Gambi

Giuseppe Gambi nasce in provincia di Napoli nel 1982, ha 41 anni e la musica lirica è la sua grande passione e il suo lavoro. Fin da piccolo si appassiona all’opera e il maestro Andrea Bocelli diventa il suo grande idolo. A soli otto anni partecipa allo Zecchino d’oro con la canzone “Vorrei volare” e arriva nei primi posti in gara. Dopo poco, a dodici anni, entra a far parte del coro polifonico di Villanova Pueri Cantore e la sua carriera inizia a prendere forma. Dato il suo talento, arriva la prima tour internazionale, con tappe anche in Austria e Spagna. Deciso a continuare per questa strada, si iscrive e diploma al Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino e segue il maestro d’arte Pasquale Tiziani. L’insegnate nota subito il grande talento dell’allievo e lo prende sotto la sua ala.

La carriera come tenore

Nel 2008 diventa il cantante delle crociere MSC e nel 2010 la sua carriera decolla totalmente, con vari debutti televisivi e concerti solisti in tutto il mondo. Canterà con Albano, Orietta Berti, Irene Grandi, Arisa e Fabrizio Moro. La carriera va a gonfie vele e si esibisce diverse volte in tv, alcuni eventi degni di nota sono: il canto dell’aria “Una furtiva lagrima” nel programma Tour de Chant a Domenica In. Molto nota è anche l’esibizione a Mattino 5 in cui canta “Core ‘ngrato”. Su Rai 1 si esibisce al fianco di Marcella Bella e vince una puntata de “I raccomandati”. Lavora anche al teatro di Napoli e ha vinto numerosissimi premi, tra cui: il premio come tenore al “Concorso Nazionale Campi Flegrei”, “Il premio Eur Mediterraneo” a Roma e quello della “Città di Partenope a Napoli”.

Vita privata e Instagram

Giuseppe Gambi è un ragazzo abbastanza riservato e dedito solo alla musica. Il suo sogno è riportare in auge la musica partenopea in tutto il mondo, che secondo lui è un vero e proprio “Patrimonio artistico”. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non sappiamo molto, data la sua riservatezza. Sul suo profilo Facebook come stato ha impostato “Impegnato”, ma non emergono altri dettagli. Su Instagram, invece, ha un profilo molto seguito, da quasi 14mila persone, dove condivide molte foto e info sul suo lavoro artistico, ma nulla su un/a eventuale partner. Da poco è uscito il suo nuovo brano “Adesso esisti”.