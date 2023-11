Grande Fratello, chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e cosa è successo nella puntata di giovedì 16 novembre 2023

Nuovo appuntamento settimanale con il Grande Fratello, il reality più famoso della tv in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, stasera in onda eccezionalmente di mercoledì. Ma cosa è successo nell’ultima puntata, la seconda di questa settimana? E soprattutto chi è stato eliminato? Ecco tutto quello che è successo ieri sera.

Torna in prima serata il Grande Fratello, con il secondo appuntamento settimanale. Come vi avevamo anticipato sono giorni frenetici in casa Mediaset alle prese con il lancio di nuovi programmi e con la conseguente rimodulazione dei palinsesti. Il reality condotto da Alfonso Signorini, che vede come opinionista quest’anno Cesara Buonamici, in tal senso si sta rivelando come il programma “jolly” da piazzare nella fascia prime time all’occorrenza. Ad ogni modo ecco cosa è successo ieri sera: ci sono state altre eliminazioni? Scopriamolo insieme.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Ciro, Massimiliano, Grecia, Beatrice, Anita e Rosy?

Dopo la 19esima puntata andata in onda lunedì ben sei erano stati i concorrenti finiti al televoto dopo le nomination. Jill Cooper, invece, era stata la concorrente eliminata (saltato invece, almeno per ora, l’ingresso nella casa di Perla, l’ex protagonista di Temptation Island nonché ex di Mirko, causa Covid: ci saranno state novità ieri sera?). Per quanto riguarda invece i gieffini e le gieffine a rischio eliminazione, secondo i sondaggi pre-puntata Ciro Petrone era in fondo alle preferenze e dunque il più indiziato o a lasciare direttamente la casa o a finire nuovamente al televoto.

Quindi, tirando le somme, chi tra Ciro, Massimiliano, Grecia, Beatrice, Anita e Rosy alla fine è stato eliminato?

Nessun eliminato, chi sono i concorrenti al televoto

Alla fine nessuno è stato eliminato. Delineato però il quadro delle nomination che porteranno, con tutta probabilità, ad una eliminazione nella prossima puntata. Ebbene, dopo la 20esima puntata, al televoto sono finiti Grecia, Ciro, Rosy, Letizia e Giuseppe: chi sceglierà il pubblico tra loro=

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello 2023

L’appuntamento con il Grande Fratello tornerà ora tra pochi giorni, precisamente lunedì 20 novembre 2023 sempre in prima serata su Canale 5. Diverso, invece, il discorso per ciò che riguarda la seconda puntata settimanale: ci sarà? E in caso quando sarà trasmessa? Sì perché, come anticipato in apertura, in queste settimane Mediaset lancerà diversi programmi. Ad esempio inizialmente ieri sera, giovedì 16 novembre, il GF non sarebbe dovuto andare in onda per lasciare spazio al talent Io canto generation che, di fatto, avrebbe scalzato dal palinsesto il reality di Alfonso Signorini. E invece così non è stato. Non solo. Anche la serata di mercoledì dalla prossima settimana sarà occupata dal ritorno di Zelig. Di fatto l’ultimo giorno disponibile resterebbe quello del venerdì, come del resto “provato” da Mediaset ad inizio di questa stagione tutta nuova del Gf. Sarà davvero così? Oppure sarà Io Canto a doversi “spostare”? Staremo a vedere.