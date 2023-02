Grande Fratello Vip, anticipazioni 16 febbraio 2023: ospiti, televoto, ultime news su Antonella ed Edoardo stasera in tv

Dopo la puntata di lunedì scorso, con l’eliminazione di Attilio Romita e i colpi di scena che, ovviamente, non sono mancati, questa sera torna in onda il Grande Fratello Vip. Per il classico e imperdibile appuntamento del giovedì con Alfonso Signorini, padrone indiscusso della trasmissione, pronto ad aprire le porte della casa più spiata d’Italia. Tra storie d’amore, complicità, discussioni, polemiche e strategie. Ma cosa succederà nella puntata di stasera, giovedì 16 febbraio? Chi dei concorrenti è al televoto? E su chi verranno puntati i riflettori ora che la finale del GF VIP, molto lentamente, si avvicina?

Nikita, Oriana, Antonino e Antonella stasera al televoto al GF VIP

Dopo l’eliminazione del giornalista Attilio Romita, tra non poche polemiche, al televoto, che però non sarà eliminatorio, sono finiti quattro concorrenti, quattro grandi protagonisti di questa edizione. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, che sembra essere la preferita dal pubblico, Oriana Marzoli, sempre più vicina e complice con Daniele Dal Moro, Antonino Spinalbese, ex di Belen che si sta facendo conoscere sempre meglio e Antonella Fiordelisi, in crisi con il suo Edoardo Donnamaria. I telespettatori, che restano fondamentali, chi salveranno? Il più votato, quindi il preferito, deciderà chi mandare dritto in nomination. E, quindi, a rischio eliminazione!

Antonella ed Edoardo in crisi dopo San Valentino

Doveva essere un San Valentino indimenticabile, ma per Antonella ed Edoardo le polemiche non sono mancate. I due, tra continui alti e bassi, hanno litigato di nuovo e ora la storia sembra ancora una volta giunta al capolinea. Tra consigli degli amici di viaggio, lacrime e delusione. I due riusciranno a trovare l’ennesimo punto d’incontro e a chiarirsi?

Spazio, poi, a un’altra coppia, quella formata da Daniele e Oriana. I due sono sempre più vicini, nonostante la presenza ingombrante dell’ex di lui, Martina. Ci saranno stati sviluppi in questi giorni? L’appuntamento con il Grande Fratello Vip è per stasera, con emozioni e colpi di scena. E tanti ospiti pronti a varcare la soglia della porta rossa per fare una sorpresa agli amati concorrenti. Rinchiusi in quella casa ormai da mesi!