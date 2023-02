Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri: chi sono gli immuni e i concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 6 febbraio 2023

Non smette di regalare colpi di scena ed emozioni il Grande Fratello Vip, il reality che vede alla conduzione Alfonso Signorini, affiancato da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, che da metà settembre sta tenendo compagnia al pubblico. Tra amori, strategie, discussioni e polemiche. Ma cosa è successo nella puntata di ieri, lunedì 6 febbraio? Chi dei concorrenti al televoto è stato scelto dai telespettatori come ‘preferito’ ed è stato reso immune alle prossime nomination? E quando va in onda il prossimo e imperdibile appuntamento, ora che si inizia ad avvicinare (seppur lentamente) la finale?

Chi si è salvato ieri tra Alberto, Antonella, Davide e Nikita

Dopo l’eliminazione di George Ciupilan, Alfonso Signorini ha aperto un altro televoto, l’ennesimo di una lunga scia. Che questa volta, però, non è stato eliminatorio. I telespettatori hanno dovuto votare e decidere chi salvare tra Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Davide Donadei: chi di loro è stato reso immune? E chi, invece, è finito dritto in nomination, quindi a rischio eliminazione?

Il preferito è stato Alberto, che ha deciso di mandare in nomination Nikita. Immuni, per le opinioniste, Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi.

Oriana e Daniele, Antonella ed Edoardo

Nella puntata di lunedì grande spazio, come sempre, è stato dato ad Oriana e Daniele: tra i due la complicità non manca, ma le discussioni sono dietro l’angolo. Per non parlare di Antonella ed Edoardo, la prima coppia di questa edizione: tra i due l’amore, l’affetto, non si possono negare, ma le incomprensioni ci sono e non si possono evitare. Riusciranno tutti a trovare un punto d’incontro?

Quando va in onda la prossima puntata del GF VIP

I telespettatori, però, possono tirare un sospiro di sollievo perché Mediaset ha deciso di non stravolgere i palinsesti e di andare in onda con le trasmissioni nonostante stia per arrivare la settimana del Festival di Sanremo. Il GF VIP, infatti, tornerà in onda con un doppio appuntamento settimanale e Alfonso Signorini, in diretta, terrà compagnia al pubblico giovedì 9 febbraio, a partire dalle 21.30 circa. Il padrone di casa che carta si giocherà per battere Sanremo? Entreranno nuovi concorrenti per mantenere alta l’attenzione? Chissà…

In nomination, quindi a rischio eliminazione, sono finiti:

Antonino

Edoardo Donnamaria

Attilio

Luca Onestini

Sarah

Chi di loro verrà eliminato giovedì 9 febbraio?