Grande Fratello Vip, chi sono i nuovi concorrenti: nomi e quando entrano, ultime news

In questa settimana, la settimana che avrà i riflettori puntati su Rai 1 grazie all’appuntamento con il Festival di Sanremo, Canale 5 lancia la sfida con un doppio appuntamento con la Casa del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera, 6 febbraio e giovedì 9 febbraio. Si tratterà di due dirette tv condotte da Alfonso Signorini.

Stasera era atteso l’ingresso dell’ex della Fiordelisi, Gianluca Benincasa

Quella di stasera doveva essere una puntata all’insegna dei colpi di scena. Era, infatti, previsto l’ingresso di Gianluca Benincasa, l’ex di Antonella Fiordelisi. E nonostante tutto fosse pronto per il suo ingresso e il giovane era anche stato chiuso in quarantena per poter entrare nella casa di Cinecittà, il suo ingresso è saltato. Come mai? Sembrerebbe che i familiari di Antonella abbiano presentato nei suoi confronti un esposto per stalking. Ma Gianluca voleva solo raggiungere Antonella per spiegare per “dar voce alla verità e non per attaccarla e credetemi: per me sarebbe stato impossibile”.

Stasera sarà la trasmissione sarà all’insegna della nomination dove troviamo: Antonella, Nikita, Alberto e Davide Donadei. Ma nessuno verrà eliminato. Il vip preferito dal pubblico non solo verrà salvato , ma avrà anche la possibilità di decidere quale degli altri coinquilini del GF Vip tornerà in nomination nella prossima puntata, quella di giovedì 9 febbraio.

Attesi nuovi inquilini nella casa. Di chi si tratta?

Intanto sono attesi nuovi inquilini nella casa più spiata dagli italiani. Ma di chi si tratta? Sono diversi i nomi che sono stati fatti e tra gli altri Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Martina Nasoni ex di Daniele Dal Moro, Ivana Mrazova ex di luca Onestini. Trattandosi di tutti ‘ex’ evidentemente il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe portare scompiglio. Ma forse è proprio quello che la produzione vuole… l’eventuale caos provocherebbe probabilmente una impennata dell’audience.