Grande Fratello Vip: storico presentatore rifiuta il reality. ‘Non lavoro dal 2006’

La Casa del Grande Fratello è ormai diventato un luogo ambitissimo da molti. Tra questi ci sono anche tantissimi Vip che mai avremmo immaginato di vedere all’interno di un reality come Adriana Volpe, Rita Rusic, Michele Cucuzza e tanti altri.

Nonostante la Casa sia un luogo molto ambito c’è chi ha ammesso che non parteciperebbe mai ad un reality. Parliamo di Claudio Lippi, il famoso conduttore italiano che, all’invito da parte di Alfonso Signorini di entrare a far parte dei concorrenti della prossima edizione del GfVip, avrebbe categoricamente rifiutato.

Claudio Lippi dice di “no” alla Casa più spiata d’Italia

Claudio Lippi avrebbe quindi rifiutato l’invito da parte di Alfonso Signorini di entrare nella Casa. In una intervista al Corriere della Sera ha detto:

“Ho rifiutato L’isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Ma mi creda, non è finto snobismo e nemmeno vuol dire che io non abbia bisogno di soldi, anzi. È semplice coerenza: vado ogni tanto in qualche talk show e mi fa piacere, ma non mi si può chiedere di entrare in quelle dinamiche dove le liti, le riconciliazioni, i dissidi sono fatti per fare spettacolo. Non fa per me. Senza contare che io ho quattro bypass addosso”.

Perché non lavora in tv

Il noto conduttore, sempre durante l’intervista al Corriere della Sera, ammette di non lavorare più in televisione dal 2006 quando lasciò Buona Domenica, programma di Maurizio Costanzo. Alla domanda che chiede maggiori spiegazioni sulla sua decisione di andare via dal programma di Costanzo, Lippi replica:

“Sentivo che non era più conforme a quello che ero e a quello che facevo. Vede, anche in questo caso ho seguito quella voce interna che mi avvisa sempre quando qualcosa mi veste bene o meno. Certo, ha significato rinunciare a bei guadagni, certo, ha significato una bella responsabilità per uno che ha famiglia”

Lippi ci ha però tenuto a dire che, nonostante la sua assenza dal mondo della televisione per un periodo relativamente lungo, ha condotto svariate volte la Prova del cuoco ed ha preso parte al cast di Tale e Quale Show, sia come giudice che come concorrente.

