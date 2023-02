Guendalina Canessa ed Eugenio Colombo sono fidanzati? Ultime news sulla coppia

Sono in molti a chiedersi se tra Guendalina Canessa ed Eugenio Colombo sia nato qualcosa. Una domanda che è nata dopo che i due sabato scorso, 25 febbraio, si sono trovati insieme a trascorrere una serata nella quale lui era impegnato come dj. Un momento che hanno condiviso con alcune storie sui social e che ha fatto nascere la curiosità sulla possibilità che tra i due stia nascendo qualcosa in più rispetto a una semplice amicizia.

Guendalina ed Eugenio visti in atteggiamenti intimi

A sottolineare che tra i due c’è una relazione che va oltre la simpatia è stata Deianira Marzano che sembra abbia ricevuto diverse segnalazioni circa la storia d’amore tra Canessa e Colombo. In particolare sarebbero stati visti in discoteca in atteggiamenti intimi che hanno fatto ritenere che sia nata una storia d’amore. Nonostante in tanti si stiano chiedendo se sia nato qualcosa, dai diretti interessati non arrivano né conferme né smentite. Solo il tempo potrà confermare o smentire la nascita di una relazione sentimentale…

Chi sono Eugenio Colombo e Guendalina Canessa

Una ex gieffina, l’altro personaggio diventato noto nel dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, sono molto conosciuti dal pubblico e seguiti sui social. Eugenio Colombo proprio negli studi di Uomini e Donne ha incontrato la sua ex moglie Francesca Del Taglia dalla quale ha avuto due bambini Brando e Zeno. Una storia terminata nel 2024 a causa di presunti reciproci tradimenti.

Guendalina Canessa, invece, è stata sposata con Daniele Interrante dal quale ha avuto la sua unica figlia Chloe. Anche in questo caso, però, si tratta di una storia naufragata. La speranza dei fan della Canessa e di Colombo, adesso, aspettano di vedere se tra i due sia realmente sbocciato l’amore. Una risposta che probabilmente arriverà a breve, basta avere un po’ di pazienza…