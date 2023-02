I Coma Cose sono fidanzati? Età e vita privata dei cantanti in gara a Sanremo con L’Addio

I Coma Cose sono è il duo più famoso d’Italia e stanno per salire nuovamente sul palco dell’Ariston in questa nuova edizione di Sanremo 2023. Chi sono davvero Francesca e Fausto? Se volete saperne di più siete nel posto giusto: ecco tutto quello che sappiamo su di loro e sulla vita privata dei due.

I Coma Cose sono fidanzati?

I due sono sempre molto affiatati sul palco, quando si esibiscono cantano e creano delle performance in cui balli e sguardi innamorati tra loro conquistano il pubblico. La domanda sorge spontanea: sono fidanzati? Ebbene sì, i due stanno insieme e il progetto musicale nasce dopo il loro incontro d’amore. Lui si chiama Fausto Zanardelli e lei Francesca Mesiano, i due si conoscono in un supermercato dove entrambi fanno i commessi, nella provincia di Pordenone. Iniziano a condividere le pause assieme e s’innamorano. Francesca scopre che lui aveva un progetto musicale col nome d’arte “Edipo” con cui aveva pubblicato quattro album che non avevano avuto molto successo, per questo aveva abbandonato il suo sogno. Quando lei lo scopre, iniziano a fantasticare su un nuovo progetto musicale e nascono i Coma Cose.

Età e vita privata dei cantanti

Fausto è nato a Gavardo, in provincia di Brescia il 21 novembre 1978, ha 44 anni ed è del segno del sagittario. Francesca è nata a Pordenone nel 1990 e ha 33 anni. Non sappiamo molto della vita privata dei due prima che si conoscessero, d’altronde, non erano famosi. Stanno insieme dal 2017, cioè da poco prima che nascessero i Coma Cose. Vivono insieme e si dicono molto innamorati.

La nuova canzone in gara a Sanremo

L’esordio del duo è stato di successo: dopo la formazione nel 2017 hanno pubblicato alcune canzoni che hanno riscosso un grande consenso: “Mancarsi” e “Via Gola”, così è iniziato il loro primo tour che ha coperto oltre 70 date in Italia. Dopo solo due anni vincono ben due dischi doro e sono in cima a tutte le classifiche dell’indie-pop italiano. Nel 2021 partecipano a Sanremo e la loro canzone diventa una delle più amate di sempre: “Fiamme negli occhi“. Quest’anno tornano a Sanremo con la canzone “L’addio“, come hanno anticipato, parla d’amore, sofferenza e felicità insieme. Hanno dichiarato che sarà una canzone molto introspettiva. Non ci resta che ascoltare!