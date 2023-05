I Migliori anni 2023 su Rai 1, quante puntate sono? Ospiti e quando finisce

Ci siamo, tutto pronto per la nuova puntata de I Migliori anni 2023, l’amato programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti! A distanza di nove anni dall’ultima edizione ecco che un nuovo, imperdibile appuntamento si appresta a fare capolino sul piccolo schermo. Tante le novità in programma, a cominciare dal meccanismo del format che è stato completamente rivisto. Ma quante sono le puntate e quanto finisce la trasmissione?

Carlo Conti: chi è, età, carriera, programmi, moglie, figlio, ultime notizie e Instagram

Le novità de I migliori anni 2023

Tutto pronto per la nona edizione della trasmissione I Migliori anni 2023 che andrà in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.20. Invece, le ultime due puntate dello show andranno in onda di sabato. Per quel che riguarda la durata, ogni puntata dura circa 2 ore e 30 minuti, finendo quindi intorno alle 23.55. Complessivamente le puntate, che andranno a comporre la nuova edizione del programma, sono sei. Nelle prime quattro – che andranno in onda in prima serata il venerdì- Carlo Conti racconterà gli anni ’70, 80 e 90 e il primo decennio degli anni Duemila. Invece le ultime due puntate – in onda, come anticipato, di sabato – faranno riferimento ai successi estivi che si sono avvicendati nel corso del tempo.

Gli ospiti (e non solo)

A differenza delle precedenti edizioni, gli ospiti non verranno più invitati dal padrone di casa Carlo Conti per fare delle classiche interviste, bensì verranno coinvolti in diverse rubriche aventi tutte come comune denominatore il mondo della musica. I telespettatori potranno, inoltre, interagire utilizzando i social che verranno letti in diretta da Flora Canto. Ancora, nel Juke-Box Conti dialogherà con i cantanti attraverso i loro pezzi più famosi mentre nella hit parade gli artisti scopriranno i successi che hanno raccolto un’ampia udienza di pubblico. Nella My List, ci sarà infine un personaggio famoso che si racconterà con le sue canzoni del cuore.