Ida Platano e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne si sono lasciati? Tradimento e messaggio di Riccardo Guarnieri

Dopo una breve frequentazione, non andata certo nei migliori dei modi, Ida Platano e Alessandro Vicinanza, due protagonisti indiscussi di Uomini e Donne, si erano riavvicinati e pochi mesi fa hanno deciso di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi, seguitissima da migliaia e migliaia di telespettatori, mano nella mano. Nonostante i dubbi, le polemiche, le paure e le continue frecciatine in studio da parte dell’ex della dama, Riccardo Guarnieri. Tra viaggi, dediche d’amore e vacanze da sogno, la storia d’amore sembrava proseguire a gonfie vele. Sembrava perché nelle ultime ore c’è chi parla della fine di quel rapporto ‘idilliaco’. Forse per un tradimento?

Ida e Alessandro si sono lasciati? Ultime news sulla coppia di U&D

Ida Platano e Alessandro Vicinanza da un po’ di giorni non compaiono insieme sui social. Lei continua a pubblicare le storie sul suo lavoro, sui prodotti che sponsorizza e sulla sua vita di sempre, ma nulla su Alessandro. E i sospetti dei fan su una presunta crisi si fanno sempre più ingombranti. Una lite? O una rottura definitiva? A insospettire, ancora di più, un messaggio di Riccardo Guarnieri, l’ex storico di Ida Platano, che su Instagram, dove è molto seguito, ha condiviso una frase un po’ ambigua: ‘Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono. E ogni pagliaccio nel suo circo” – ha scritto. Sarà riferito a Ida e Alessandro? Chissà…Riccardo non ha fatto certo i nomi e forse è solo un caso, non abbiamo la certezza di nulla.

Il tradimento?

C’è chi poi è convinto che Alessandro abbia tradito Ida Platano. A dirlo una fan, che ha contattato l’esperta di gossip Deianira Marzano. Lei, attivissima su Instagram, ha pubblicato la segnalazione: “Riccardo, ex di Ida, pare sappia di un tradimento di Alessandro”. Ma sarà vero? Dai diretti interessati tutto tace e non ci resta che aspettare e pazientare ancora un po’: forse torneranno sui social e faranno chiarezza.