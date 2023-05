Il Patriarca, dove vedere le repliche in tv e in streaming? Orari e canali

La serie di Canale 5 Il Patriarca vede protagonista il conosciuto attore Claudio Amendola che veste anche i panni di regista. La fiction ha debuttato sul piccolo schermo lo scorso 14 aprile e qualora vi foste persi qualche episodio non temete, è possibile recuperarli mediante il servizio di streaming. In questo modo è possibile restare sempre aggiornati sulle vicissitudini della vicenda.

Quando finisce Il Patriarca con Claudio Amendola? Data e anticipazioni ultima puntata

Dove vedere le repliche de Il Patriarca

Trasmessa in prima serata su Canale 5 intorno alle 21.40, la prima stagione della fiction Il Patriarca è composta da 12 episodi suddivisi in sei prime serate. Ora, è bene sapere che la prima stagione della fiction è sempre disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Qui, infatti, gli episodi vengono trasmessi in chiaro ed in esclusiva per Canale 5. Dunque, su Mediaset Infinity gli utenti, previa registrazione, possono vedere gratis i contenuti già trasmessi sul piccolo schermo. Mediaset Infinity è accessibile gratuitamente sia mediante desktop sia via app. Inoltre accedendo al catalogo di Mediaset Infinity Plus + è possibile recuperare tutti gli episodi già andati in onda oppure seguire la diretta streaming delle puntate.

Il calendario e l’ultima puntata

Come detto, complessivamente le puntate della fiction che vede protagonista Claudio Amendola sono sei. Ma quando è previsto, andrà in onda l’ultimo episodio? Ecco, di seguito, il calendario completo de Il Patriarca: