Ilenia Pastorelli: chi è, età, carriera, film, Carlo Verdone, chi è il fidanzato, foto e Instagram

L’attrice Ilenia Pastorelli sarà ospite di Loretta Goggi nel salotto di “Benedetta Primavera” dove si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Ha lavorato con Carlo verdone e partecipato al Grande Fratello, due esperienze molto diverse in cui ha fatto discutere. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Ilenia Pastorelli: età e carriera

Ilenia Pastorelli è una nota attrice, è nata a Roma il 24 dicembre del 1985 sotto il segno del capricorno. Ad oggi ha 37 anni e una grande carriera alle spalle. L’esordio nel mondo dello spettacolo è segnato con la partecipazione al Grande Fratello tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012. Scopre la sua passione per la recitazione e inizia la carriera, debutta nel 2015 in “Lo chiamavano Jeeg Robot” al fianco di Luca Marinelli. L’interpretazione le vale il David di Donatello nel 2016 come miglior attrice protagonista.

Il film con Carlo Verdone

Il talento della giovane Ilenia è evidente e viene contatta da Carlo Verdone, questo la lascia incredula ed entusiasta. Il grande regista le offre addirittura il ruolo di protagonista nella pellicola “Benedetta Follia”. L’interpretazione solleva l’attenzione della critica e lei riceve numerosi riconoscimenti. Con questo ruolo la sua carriera decolla e recita in moltissimi film, tra cui: “Quattro metà”, “C’era un volta il crimine” e nel 2022 è di nuovo protagonista in “Occhiali Neri” di Dario Argento.

Vita privata: fidanzato, foto e Instagram

Ilenia è una donna molto riservata che non ama rilasciare informazioni molto private sulla sua vita intima lontana dalle luci dei riflettori. Per questi motivi ha sempre eluso le domande molto personali. Pare abbia avuto una relazione con un altro concorrente del Gf di nome Rudolf Mernone, ma ad oggi sembrerebbe essere single. Ha un profilo Instagram seguito da 122mila followers, su cui condivide molti scatti dal set del suo lavoro. In foto, uno scatto dal set da uno dei suoi ultimi film di successo: “E noi come stronzi rimanemmo a guardare”, al fianco di Fabio De Luigi.