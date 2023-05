Imma Tataranni, anticipazioni 16 maggio 2023: replica o nuova puntata su Rai 1?

Proprio questa sera, martedì 16 maggio 2023, Rai 1 torna a trasmettere la replica del settimo episodio della seconda stagione di Imma Tataranni, dal titolo quantomai suggestivo, accattivante, ossimorico: “Angelo o Diavolo“. Una puntata che, anche se in replica, mantiene sempre intatto il proprio fascino. Ricordiamo, infatti, giusto due numeri: durante l’ultima trasmissione, l’episodio ha attirato l’attenzione di 4.328.000 telespettatori, ottenendo uno share pari al 23,9%. Proprio per questo, Mamma Rai decide di riproporlo, anche perché nonostante le riprese delle nuove puntate siano terminate, i fan dovranno aspettare ancora un po’ prima di poter vedere le nuove puntate.

La trama dell’Episodio “Angelo o Diavolo”

Cosa vedremo in puntata? Uno dei protagonisti è certamente Romaniello, il quale si ritrova nell’intento di evitare la prigione e beneficiare delle misure di protezione per i collaboratori di giustizia. Per tale ragione, infatti, opta per consegnare a Imma Mazzocca, il capo di una potente ‘ndrangheta alla quale lui stesso aveva preso parte in passato. Ma poi si scopre che Romaniello ha orchestrato l’arresto di Mazzocca per una vendetta personale. Parallelamente, Imma fa di tutto per ristabilire un equilibrio con Pietro nella sua vita familiare, mentre Brunella si trova ancora nel centro di riabilitazione. Nel corso della puntata, Imma dovrà affrontare anche Calogiuri e Jessica, portatori di alcune scomode verità. Ma quali?

Il cast della puntata di questa sera