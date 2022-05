Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato ieri sera: concorrenti in nomination, data prossima puntata

Continua l’avventura dei naufraghi in Honduras e il reality, l’Isola dei Famosi, che sta appassionando da mesi migliaia e migliaia di telespettatori accompagnerà il pubblico fino al 27 giugno, giorno in cui verrà decretato il vincitore di questa lunghissima edizione. Ma cosa è successo nell’ultima puntata? Chi è stato eliminato e rischia, quindi, di tornare definitivamente in Italia?

Chi è stato eliminato tra Estefania, Gennaro, Luca e Roger

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, quattro concorrenti. Stiamo parlando della modella Estefania Bernal, del suo ‘ex’ fidanzato Roger Balduino e dei nuovi arrivati Gennaro e Luca. Chi di loro ha dovuto abbandonare il gioco ed è sbarcato su Playa Sgamada?

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

Ilary Blasi, padrona indiscussa del reality, molto probabilmente aprirà un televoto flash che vedrà protagonisti i naufraghi che vivono, chi da più giorni e chi da meno, su Playa Sgamada. Chi tra Licia Nunez, Blind, Fabrizia Santarelli ha dovuto abbandonare il reality, fare la valigia e tornare in Italia?

Quando va in onda la prossima puntata e chi è in nomination

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi, stando alle anticipazioni e indiscrezioni riportate da Davide Maggio, andrà in onda venerdì 27 maggio, sempre in prima serata. Il motivo? Ilary Blasi cercherà di sfidare e dare filo da torcere a Mara Venier, che andrà in onda con una versione inedita e speciale della sua Domenica In su Rai 1.