Isola dei Famosi 2022, i concorrenti si ritirano: chi sceglierà di abbandonare il reality?

Quando sono partiti alla volta dell’Honduras erano ignari di tutto. Non sapevano che oltre alla fame e alla stanchezza, l’azienda avesse pensato di ‘prolungare’ il reality e di far terminare l’Isola dei Famosi il 27 giugno, giorno in cui verrà decretato il vincitore di questa edizione, la più lunga della storia. Ma tutti i naufraghi sono d’accordo? O ci sarà chi abbandonerà prima il gioco e tornerà in Italia?

Alessandro Iannoni lascerà l’Isola dei Famosi 2022?

In bilico sembrerebbe esserci la presenza di Alessandro Iannoni, uno dei concorrenti protagonista di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Lui che ha deciso di partecipare con la mamma, una presenza ingombrante, per farsi conoscere e ottenere un po’ di indipendenza. Lui che in poco tempo ha dimostrato di essere leale, sincero, simpatico. E che per questo ha tantissimi ‘fan’ ad aspettarlo in Italia e che fanno il tifo per lui.

Ancora di più in queste ore, da quando l’esperta di gossip Deianira Marzano su Instagram ha lanciato la bomba: Alessandro potrebbe abbondare il gioco perché non ha ancora firmato il contratto di prolungamento. E per convincerlo potrebbe arrivare in Honduras un suo caro amico: riuscirà nella missione?

Cosa rischiano i naufraghi

I naufraghi possono scegliere: restare in Honduras, continuare il gioco o tornare in Italia. Potranno abbandonare il reality, prima del 27 giugno, senza dover pagare nessuna penale perché nel contratto iniziale la data della finale non era certo quella. Chi deciderà di combattere fino all’ultimo? Forse, lo scopriremo stasera!