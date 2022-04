Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato lunedì 11 aprile: nomination, coppia eliminata, nuovi concorrenti

L’avventura dei naufraghi in Honduras è iniziata da poco, ma gli scontri e la mancanza di cibo già ci sono. Anzi, le polemiche all’Isola dei Famosi sono dietro l’angolo, proprio come se non bastassero il maltempo, che in questi giorni ha ‘scombussolato’ i concorrenti, e l’attacco notturno dei granchi. Ma cosa è successo nella puntata di lunedì 11 aprile? Chi è stato eliminato dal gioco?

L’eliminazione (anche) su Playa Sgamada

Sono due le coppie al televoto: la prima è quella composta da Floriana Secondi e Clemente Russo, l’altra è quella che vede protagonisti Ilona Staller e l’attore romano, spesso leader nelle prove, Nicolas Vaporidis. Chi di loro ha dovuto abbandonare l’Honduras? Cosa ha deciso di fare il pubblico, che lo ricordiamo resta sovrano nelle scelte?

Ma non finisce certo qui. Probabilmente la padrona di casa Ilary Blasi, nel corso della serata, aprirà un televoto flash, che vedrà sotto i riflettori i concorrenti di Playa Sgamada, quelli che giocano ‘singolarmente’. Chi tra Jovana, Laura, Blind, Lory e Marco dovrà ritornare definitivamente in Italia?

Le coppie si sciolgono

Nel corso della puntata le coppie di naufraghi protagoniste di questa edizione sono state divise. Quindi, chi giocava insieme ora si ritroverà l’uno contro l’altro, divisi in due squadre avversarie. In realtà, come hanno fatto sapere dalla produzione, solo una coppia avrà la possibilità di non essere ‘scoppiata’. Chi ha deciso di restare insieme?

Nuovi concorrenti

Ma non finisce certo qui. Dopo l’eliminazione di Silvano Michetti, uno dei Cugini di Campagna squalificato dal gioco per la bestemmia, sull’Isola dei Famosi sono sbarcati due nuovi naufraghi. Si tratta di Marco Senise e Licia Nunez: porteranno altro scompiglio in Honduras? Faranno vacillare gli equilibri, già precari?

Nomination e quando va in onda la prossima puntata

La prossima puntata dell’Isola, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda giovedì 14 aprile su Canale 5. Ricordiamo che il surviving game ha uno spazio anche nel daytime di Canale 5, dal lunedì al venerdì dalle 16.40, mentre su Mediaset Extra sarà possibile seguire le avventure dei concorrenti dal lunedì al venerdì alle 12, alle 16 e alle 20.30, mentre domenica alle 6.