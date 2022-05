Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato lunedì 9 maggio: naufraghi in nomination, data della prossima puntata

Tra prove ricompensa sempre più dure, mancanza di cibo, stanchezza che si fa sentire e non poche polemiche, l’avventura dei naufraghi, protagonisti dell’Isola dei Famosi, in Honduras sta continuando. Ma chi è stato eliminato nel corso della puntata di lunedì sera? Chi, zaino in spalla, ha dovuto salutare gli amici e sbarcare su Playa Sgamada? E chi, invece, è tornato definitivamente in Italia?

Chi è stato eliminato tra Laura Maddaloni e Lory Del Santo?

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, due donni forti, con carattere e personalità da vendere. Da una lato la moglie di Clemente Russo, la campionessa di judo Laura Maddaloni, dall’altra l’attrice Lory Del Santo, che ha deciso di partire per questa avventura con il fidanzato Marco Cucolo. Chi di loro è stata eliminata?

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

Televoto sì, ma anche un’eliminazione flash su Playa Sgamada, lì dove vivono da giorni Licia Nunez, Estefania Bernal e l’ultimo arrivato Clemente Russo. Chi avrà l’opportunità di rientrare in gioco? E chi, invece, dovrà salutare l’Honduras e tornare in Italia?

Quando va in onda la prossima puntata dell’Isola dei Famosi?

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi, salvo cambiamenti del palinsesto e colpi di scena dell’ultimo minuto, andrà in onda lunedì 16 maggio, sempre in prima serata su Canale 5. Salta l’appuntamento del venerdì: il reality, infatti, terrà compagnia al pubblico solo una volta a settimana, fino al giorno della finale che è in programma il 27 giugno.