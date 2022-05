Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato stasera: sondaggi, percentuali e anticipazioni della puntata

Torna l’appuntamento (l’unico) della settimana con l’Isola dei Famosi, il reality che da mesi, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori di Canale 5. Dopo l’eliminazione ‘provvisoria’ di Clemente Russo, che è sbarcato per l’ennesima volta su Playa Sgamada, questa sera a rischio, quindi al televoto, ci sono due donne: Lory Del Santo e Laura Maddaloni. Chi di loro dovrà lasciare l’avventura?

Lory Del Santo e Laura Maddaloni al televoto

Sono due le concorrenti al televoto, quindi a rischio eliminazione. Da una parte la campionessa e judoka Laura Maddaloni, dall’altra l’attrice Lory Del Santo. Chi delle due verrà eliminata e dovrà sbarcare su Playa Sgamada?

Chi si salva tra le due naufraghe

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, pare che i telespettatori siano intenzionati a salvare Lory Del Santo, con una vittoria schiacciante: oltre il 90% di preferenze. Molto indietro, invece, Laura Maddaloni: sarà lei la prossima eliminata del reality? Lo scopriremo stasera!

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

Molto probabilmente questa sera, come accade da settimane, Ilary Blasi aprirà un televoto flash anche su Playa Sgamada, lì dove per il momento vivono Clemente Russo, Licia Nunez ed Estefania Bernal. Chi di loro avrà l’opportunità di rientrare in gioco? E chi, invece, dovrà tornare definitivamente in Italia?

Quando va in onda la prossima puntata dell’Isola dei Famosi?

Cambiamenti per il reality e ancora una volta palinsesti stravolti. Stando alle prime indiscrezioni, pare che l’Isola dei Famosi ora vada in onda solo il lunedì: niente puntata del venerdì, fino alla finale del 27 giugno. Quindi, l’attesa aumenterà, ma sicuramente ne varrà la pena. Intanto, ricordiamo che l’avventura dei naufraghi si può seguire anche nel corso dei vari daytime, da Canale 5 a Mediaset Extra.