Isola dei Famosi 2022, Floriana Secondi contro tutti: ‘Infami, me ne vado’

L’invasione notturna dei granchi, il maltempo che si abbatte in Honduras e una nuova tempesta che porta il nome di Floriana Secondi, una delle concorrenti forse più chiacchierate di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022. Prima lo ‘scontro’ con Antonio Zequila e la volontà di tornare a casa, poi l’esperienza su Playa Sgamada e la formazione della nuova ‘coppia’ che la vede al fianco di Clemente Russo. Tutto sembrava rientrato nella normalità, ma per Floriana la polemica sembra essere dietro l’angolo. E ora la ‘guerra’ è aperta perché le nomination della scorsa puntata non hanno fatto certo piacere.

Lo sfogo di Floriana Secondi

Su Cayo Cochinos è scoppiata l’ennesima accesa lite. Protagonisti Floriana Secondi e tutti gli altri naufraghi. Il motivo? La nomination che l’ex gieffina ha ricevuto da mamma Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. Questo ha mandato su tutte le furie Floriana, che ancora una volta ha deciso di parlare, di dire la sua, di schierarsi e di prendere le distanze dal resto del gruppo. Senza nascondere il suo dispiacere. Anzi, parlando con la modella Estefania Bernal, la concorrente ha addirittura minacciato di lasciare il programma.

“Io qua non ci voglio stare, in mezzo a questi infami, voglio andare a casa. Non vedo l’ora, tanto ho da fare. Non è che non ho da fare, la pubblicità che mi sono fatta mi basta. Non ti devi mettere in mezzo, ti devi fare i cavoli tuoi per favore. Stai a fare anche tu la populista? Dopo mi diventi antipatica anche te. Voglio andare a casa, voglio vedere mio figlio. Adesso sto altri quattro giorni a farmi mangiare dai mosquito e a sentire la gente a cui non darei neanche il cane da portare a spasso” – ha tuonato la concorrente romana, che non ha mai nascosto la volontà di mettersi in gioco e di partecipare al reality.

Le motivazioni di Carmen

Carmen, dal canto suo, chiamata in causa ha cercato di spiegare le motivazioni di quella nomination a Roger ed Estefania, che ora fanno coppia nel gioco e nella vita.

“Ho scelto loro (Clemente Russo e Floriana Secondi, ndr) perché voi non mi avete fatto mai niente di male. Perché dovevo nominarvi? Se l’è presa, che posso farci? Io le ho anche detto che non avevo nulla contro di lei. Se Clemente sta insieme a Floriana non è colpa mia, le ho detto in diretta che non era contro di lei. Bisogna accettare le regole del gioco”.

Il televoto di stasera

Questa sera, infatti, al televoto ci sono due coppie: la prima è quella che vede protagonisti proprio Floriana Secondi e Clemente Russo, la seconda è quella formata da Ilona Staller (meglio conosciuta come Cicciolina) e l’attore romano Nicolas Vaporidis. Chi di loro dovrà lasciare il gioco? Stando ai primi sondaggi di Isola Famosi Forum Free, sembra proprio la coppia della Secondi e del pugile quella più a rischio: sarà davvero così?