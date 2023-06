Isola dei Famosi 2023, anticipazioni semifinale stasera: tre eliminazioni, una sorpresa per Mazzoli

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile e scoppiettante puntata de L’Isola dei Famosi 2023! L’appuntamento è previsto per questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.30. Al timone, come di consueto, ci sarà Ilary Blasi affiancata dalla presenza dei due opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, pronti a commentare insieme le vicissitudini dei naufraghi. Quella in procinto di andare in onda è la semifinale del reality che è arrivato alla sua nona puntata. Quest’ultima sarebbe dovuta andare in onda lo scorso lunedì ma a seguito della morte di Silvio Berlusconi, lo slittamento è presto spiegato. Ora, i naufraghi nel corso della puntata dovranno affrontare diverse prove e prendere scelte difficili così da non essere eliminati, aspetto quest’ultimo particolarmente stringente se si tiene in considerazione che per la semifinale è prevista una tripla eliminazione. Ma cosa vedremo nel corso di quest’attesissima puntata?

Quando va in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2023? Data e finalisti

Al via la semifinale de L’Isola dei Famosi e la tripla eliminazione

Nella puntata de l’Isola dei Famosi che andrà in onda questa sera saranno tre i naufraghi che saranno costretti ad abbandonare il gioco e dire così addio alla loro avventura in Honduras. Uno tra Helena Prestess e Gian Maria Sainato sarà il primo eliminato della puntata essendo entrambi in nomination. A decretare chi resterà o meno sull’Isola sarà il pubblico mediante il televoto. A salvarsi tra tutti, invece, Pamela Camassa, la quale ha già ottenuto il lascia passare per la finale. Tuttavia, la donna sarà messa comunque davanti ad un importante decisione che potrà cambiare le sorti della propria permanenza in Honduras.

La sorpresa per Mazzoli

Protagonista invece di una sorpresa nella puntata che si appresta ad andare in onda, il naufrago Marco Mazzoli. La sorpresa è stata realizzata dal reality con la collaborazione di Paolo Noise, che si è ritirato per problemi di salute, e di Fabio Alisei che per l’occasione sbarcherà in Honduras. Questa per il naufrago non è stata l’unica sorpresa in quanto lo speaker radiofonico ha giù avuto modo di parlare con il papà Claudio e di abbracciare la moglie Stefania Pittaluga, nonché di interagire con Noise prima che lasciasse la trasmissione.