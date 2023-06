Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia al suo amore: ‘Mi manchi, non vedo l’ora di rivederti’

Cristina Scuccia è una delle concorrenti più seguite e apprezzate dell’Isola dei Famosi 2023. L’ex suora, che ha lasciato la vita consacrata dopo aver vinto The Voice of Italy nel 2014, ha stupito il pubblico con la sua personalità solare, spontanea e coraggiosa. Oltre a dimostrare le sue doti canore, Cristina ha raccontato la sua storia personale, fatta di cambiamenti, dubbi e scoperte: tra queste, la sua fluidità d’orientamento sessuale e l’amore per una donna, che ha reso noti proprio sull’isola dell’Honduras. La cantante ha spiegato di aver vissuto un lungo processo di accettazione e di aver trovato il sostegno della sua famiglia e delle sue ex consorelle. Ha anche dichiarato di essere a favore dei diritti civili e di aver partecipato al Pride di Milano nel 2022.

Cristina Scuccia dell’Isola dei Famosi ha una compagna?

Durante l’ultima puntata trasmessa dell’Isola dei Famosi, Cristina ha avuto l’occasione di parlare del suo amore con Pamela Camassa: la concorrente ha confidato alla showgirl come si senta lontana dalla sua compagna e quanto le manchi. “Mi manca tutto, anche i momenti più semplici, quando siamo così che mi guarda e ride e gli occhi diventano a mandorla. Io odiavo questa persona ma, un giorno, abbiamo iniziato a parlare e da lì ci siamo subito trovati”, ha raccontato Cristina. Pamela le ha poi chiesto se si fossero già dette “ti amo” e lei, con un sorriso, ha confermato. Infine, Cristina ha concluso dicendo: “Spero mi mandi qualche segnale”. Un messaggio d’amore che ha intenerito i fan dell’ex suora, che sui social hanno espresso il loro affetto e la loro ammirazione per la sua sincerità e il suo coraggio.

L’ex suora si confessa

Cristina Scuccia, in seguito, durante un confessionale ha spiegato: «Ciao amore come stai? Spero tu abbia smesso di piangere perché l’ultima volta non ci siamo lasciati benissimo, però, ecco, io sono arrivata quasi alla fine di questa esperienza e non vedo l’ora di vederti». Cristina, poi, continua dicendo: «Io sono molto dura, ad esempio, anche per dire “ti voglio bene”, ci metto tanto tempo e quindi se mi sono dichiarata è perché l’ho sentito davvero». Sicuramente la naufraga ha dimostrato di essere una persona capace di mettersi sempre alla prova in un’ottica di cambiamento e accrescimento continui.

Una naufraga che sfida gli stereotipi

Cristina Scuccia è sicuramente una naufraga che ha affrontato l’esperienza dell’Isola dei Famosi come nessun altro, sempre alla ricerca di se stessa; in questo percorso, Cristina ha scoperto nuovi lati della sua personalità, basti ricordare la scelta di passare dall’iniziale costume intero al bikini e il suo commento a riguardo: «Sto cercando di mettermi in gioco, già che sto cercando una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro. Sto cercando di lottare con tutte le mie forze». Una metamorfosi che ha lasciato tutti a bocca aperta e che ha dimostrato la sua voglia di sperimentare e di divertirsi!