Quando va in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2023? Data e finalisti

A causa della morte di Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023, la semifinale dell’Isola dei Famosi 2023 non è stata mandata in onda. La programmazione, infatti, è stata dedicata esclusivamente al noto politico italiano proprietario della Mediaset. Per questo motivo la puntata prevista è stata poi rimandata a questa sera, venerdì 16 giugno 2023, proprio per non posticipare la fine dell’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi 2023 e la finale: quando va in onda

Come accennato, nonostante il clamoroso evento della scomparsa di Silvio Berlusconi, la Mediaset non posticipa la fine dell’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi, ma riorganizza la programmazione per mantenere come data finale lunedì 19 giugno 2023. In questo giorno, dunque, si scoprirà il vincitore o la vincitrice di quest’edizione.

Quest’evento finale sarà sicuramente ricco di emozioni e sorprese per i naufraghi, che dovranno affrontare le ultime prove e i confronti con gli altri concorrenti. Il vincitore o la vincitrice riceverà un premio in denaro da devolvere in beneficenza a una causa a sua scelta. Chi sarà il più meritevole di conquistare il titolo di re o regina dell’Isola dei Famosi 2023? Lo scopriremo lunedì alle ore 21:20 su Canale 5.

I finalisti dell’Isola dei Famosi 2023

La prima finalista dell’Isola dei Famosi 2023 è stata decretata nella puntata del 5 giugno: si tratta di Pamela Camassa, che ha vinto una serie di prove contro Luca Vetrone, Marco Mazzoli e Cristina Scuccia. La conduttrice televisiva e modella ha conquistato anche il titolo di leader della settimana e il privilegio di nominare uno dei suoi avversari. Gli altri finalisti saranno invece decretati nella decisiva puntata del 16 giugno, in cui si sfideranno i naufraghi rimasti in gara: Nathaly Caldonazzo, Helena Prestes, Cristina Scuccia, Andrea Lo Cicero, Luca Vetrone, Marco Mazzoli e Alessandra Drusian. Tra questi, due sono già in nomination: Helena Prestes e Gian Maria Sainato, nominati rispettivamente dal gruppo e dal leader Pamela Camassa. Il pubblico da casa potrà votare il suo preferito tramite il televoto.