Isola dei Famosi 2023, chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e finalisti dopo la puntata di lunedì 5 giugno 2023

Chi è stato eliminato ieri sera all’Isola dei Famosi? E cosa è successo nella puntata di lunedì 5 giugno? Queste domande si rincorrono, i fan del reality show tutto all’insegna dell’avventura faticano a tenere a bada la curiosità, soprattutto ora che la finale del 19 giugno, salvo cambiamenti del palinsesto, si avvicina. Chi dei concorrenti riuscirà ad arrivare fino alla fine? Lì, in Honduras, non mancano le discussioni, le polemiche, i fraintendimenti sono all’ordine del giorno e i personaggi vip, che hanno deciso di mettersi a nudo e vivere questa esperienza, hanno un unico obiettivo: vincere.

Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi dice addio e lascia la conduzione del reality? Cosa è successo

Chi è stato eliminato ieri tra Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci dei Jalisse?

Dopo l’eliminazione definitiva di Corinne Clery e la decisione di chiudere, per sempre, l’Isola di Sant’Elena, due naufraghi sono finiti dritti al televoto. Da una parte la discussa e chiacchierata Nathaly Caldonazzo, che sta dimostrando di essere forte e coraggiosa, dall’altra Fabio Ricci dei Jalisse che ha deciso di partecipare con la moglie Alessandra. Chi di loro è stato eliminato? Si è trattata di un’eliminazione definitiva? Alla fine a lasciare il gioco è stato Fabio Ricci! Per lui l’avventura termina qui!

Chi sono i semifinalisti, chi potrebbe vincere l’Isola dei Famosi, chi è già in finale

La finale del 19 giugno si avvicina, quindi la settimana prossima, il 12 giugno, andrà in onda la semifinale del reality. Chi dei naufraghi è finito dritto al televoto? E chi, quindi, rischia l’eliminazione? Stando ai primissimi sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero avere una preferita nel cuore, Helena Prestes. A seguire, subito dopo, Nathaly Caldonazzo. Tra le due si nasconde la vincitrice di questa edizione, che vede al timone, ancora una volta, Ilary Blasi? Non ci resta che seguire le prossime puntate per capire cosa accadrà, lì dove tutto può cambiare. E da un momento all’altro. Intanto però c’è il nome della prima finalista: si tratta di Pamela Camassa: ve lo aspettavate?

Chi va in nomination

Per quanto riguarda le nomination della nona puntata al televoto sono finiti Helena e Gian Maria. E adesso soltanto uno di loro potrà continuare il suo percorso come naufrago all’Isola. Ma per conoscere chi sarà dovremo attendere sette giorni…