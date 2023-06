Isola dei Famosi 2023, chi sono i finalisti? Televoto e data della finale

Il celebre show de l’Isola dei Famosi 2023 sta volgendo al termine e c’è grande attesa nello scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice di quest’anno. Il totonomi è già in fermento e sono appena stati rivelati i nomi dei finalisti in gara. Ecco quando andrà in onda l’ultimo appuntamento con l’Honduras e come funziona il televoto per esprimere la propria preferenza.

La finale de l’Isola dei Famosi 2023: dove e quando vederla

Stasera, venerdì 16 giugno, è andata in onda la semifinale dello show in cui sono stati rivelati i nomi degli ultimi concorrenti che gareggeranno durante la finale affidandosi al televoto. La puntata sarebbe dovuta andare in onda lunedì, come di consueto, ma è stata recuperata oggi in seguito alle modifiche subite dal palinsesto Mediaset dopo la morte di Silvio Berlusconi. La finalissima si terrà lunedì 19 giugno e potrà essere vista su Canale 5 in diretta, a partire dalle 20.30 circa. La finale potrà essere recuperata in streaming su Mediaset Infinity.

Chi sono i finalisti dell’isola?

La prima finalista certa per adesso è stata Pamela Camassa. Durante la puntata di stasera i naufraghi si sono trovati davanti a grandi sfide e scelte difficili, come quella che ha dovuto prendere la Camassa, cambiando il suo destino sull’isola. Marco Mazzoli è stato al centro di un’incredibile sorpresa organizzata con la complicità di Paolo Noise e Fabio Alisei. Il televoto ha subito deciso, esprimendo il proprio verdetto nella contesa per un posto in finale tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Chi ha dovuto abbandonare la playa e quindi il uso sogno, a un passo dalla finale? In tutti i sondaggi Helena è favorita come vincitrice, sin dalla prima puntata. Ma sarà davvero così?

Come funziona il televoto dell’Isola dei famosi

Per la finale la decisione del pubblico sarà fondamentale. Come si fa ad esprimere la propria preferenza? Come riporta il sito ufficiale di Mediaset: “L’Isola dei Famosi propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra quattro canali: app Mediaset Infinity, sito web, Smart Tv abilitate e SMS”. Per quando riguarda il voto online, è sufficiente premere il tasto “VOTA” e seguire la procedura. Il metodo di voto più ‘classico’ tramite SMS avviene così: una volta che Ilary Blasi avrà aperto il televoto, è sufficiente inviare un SMS al 477 000 3 e l’utente riceverà un sms di conferma. Il costo è di massimo 0,1613 in base all’operatore.