L’Isola dei Famosi chiude? Le ultime novità sul programma di Ilary Blasi

Da qualche tempo si fanno sempre più insistenti i rumors circa critiche da parte dell’ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, sull’Isola dei Famosi, non ritenendola all’altezza delle aspettative. Il rischio è che anche la ‘testa’ di Ilary Blasi, la conduttrice del reality, salti. L’azienda sembra voler puntare su novità e originalità e potrebbe decidere di stravolgere il suo palinsesto, proprio come sta avvenendo in Rai.

Ilary Blasi nella trasmissione si sente a casa

In attesa di sapere quale sarà la sorte della trasmissione, la Blasi nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, proprio per tirare le somme di un impegno che è cambiato nel tempo. “Era una cosa molto diversa da ciò che facevo prima. Ora invece mi appartiene di più e il gruppo di lavoro è diventato una grande famiglia. Ho notato che rispetto al primo anno c’è una differenza: quando presenti un programma del genere sei talmente piena di cose da ricordare che non riesci a capire bene le dinamiche del gioco”.

Sul futuro del reality la conduttrice preferisce non pronunciarsi

La Blasi si sente più coinvolta, più padrona della situazione anche se ammette di “fare degli strafalcioni. Ma fa parte della vita”. Sulle voci circa una possibile chiusura del reality, la conduttrice dichiara di non pensarci “per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti”.

Il rapporto con Alvin, Papi e Vladi

Con Alvin ha instaurato un grande rapporto di amicizia, nonostante qualche screzio possa aver fatto pensare che ci fossero delle tensioni. Mentre sui rapporti con Papi, non nega che si tratti di “una mina vagante” dalla quale ci si può aspettare di tutto, ma Ilary sembra pronta anche a gestire gli imprevisti e “con Enrico mi diverto”. Differente ancora il rapporto con Vladi, che la presentatrice apprezza e stima, perché “sempre sul pezzo”.