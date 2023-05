Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia si confida con Marco Mazzoli: ‘Se mi piacciono le donne? Non ci sarebbe niente di male’

Cristina Scuccia, l’ex suora che ha conquistato il pubblico di The Voice of Italy 2014, ha svelato a Marco Mazzoli di avere una persona che l’ aspetta al suo ritorno. Per ora non è chiaro se questa persona speciale sia una donna o un uomo. La concorrente de L’Isola dei Famosi ha precisato che si tratta di qualcuno che ha conosciuto molto tempo dopo il suo addio al mondo ecclesiastico. “ Io a un certo punto pensavo che ti piacessero le donne…e non ci sarebbe niente di male ”, ha incalzato il conduttore radiofonico de “Lo Zoo di 105”, che ha intervistato la naufraga durante “Radio Isola”. Cristina ha risposto senza esitazioni: “ Nel caso, non ci sarebbe niente di male. Anche perché sono in una fase della vita in cui di etichette non ne voglio – ha spiegato la naufraga -, siccome ne ho già avuta una bella grossa ( riferendosi a quella di suora)…Ora però sono libera e felice”. Un messaggio di apertura e tolleranza che fa onore alla sua storia personale e non ultimo alla questione dei diritti lgbt.

Cristina Scuccia, chi è il fidanzato dell’ex Suor Cristina: età, cosa fa oggi, foto e Instagram

Cristina Scuccia e l’amore oltre gli stereotipi

“Mi lascio sorprendere. Non deve avere caratteristiche precise. Quello che sarà sarà”, ha specificato la Scuccia interpellata da Ilary Blasi e dagli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria circa la sua visione delle relazioni e più in generale dell’amore, su cui è tornata dando ulteriori informazioni:” Ci penso all’amore, perché io credo nell’amore, credo nell’amore libero, non so cosa il Signore prospetti per me domani. Sono aperta alla vita. Tutto può succedere!”. Cristina col suo percorso di vita, in cui dal confessionale è approdata all’Isola dei Famosi sfoggiando il suo bikini in Honduras e parlando di amore libero, dell’importanza di sentirsi a proprio agio con sé stessi, ha dimostrato di essere una donna forte e sincera, che non ha paura di esprimere i suoi sentimenti, le sue emozioni e soprattutto di dare degli importanti spunti di riflessione.